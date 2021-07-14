Стало известно, кто заменит Таноса в качестве главного злодея Marvel

Внимание! Текст содержит критические спойлеры к финалу сериала "Локи"!

В последнем эпизоде персонального шоу "Локи" персонажи Тома Хиддлстона и Софи Ди Мартино добираются наконец-то до условного конца всех времен - своеобразной точки невозврата, после которой таймлайн ожидает неизвестность и неопределенность.

Сладкая парочка трикстеров выясняет, что за Управлением временными изменениями и кознями над темпоральными аномалиями стоит обычный человек. Он не называет своего имени, но одно из его прозвищ указывает на то, что это Канг Завоеватель. Роль, как и ожидалось, исполнил Джонатан Мэйджерс.

Загадочный владелец цитадели времени рассказывает принцу и принцессе Асгарда, что когда-то он был ученым, жившим в XXXI веке и совершившим открытие о существовании параллельных вселенных. Не все измерения при этом были настроены дружелюбно, что в итоге привело к кровопролитной войне между ними.

В качестве защиты версия Канга Завоевателя, представленная в сериале, изобрела темпоральную полицию, которая следила за всеми отклонениями, не допуская разрывов между параллельными мирами.

Он предлагает гостям выбор: взять контроль над Управлением временными изменениями и дальше поддерживать таймлайн в организованном, но жестоком порядке, либо убить его, что приведет к началу новых войн мультивселенных.

Сильвия, больше склонная к хаосу, выбирает второй вариант и последствия этого решения, скорее всего, придется расхлебывать Человеку-пауку (Паукам?) и Доктору Стрэнджу в ближайших сольниках.

А Канг Завоеватель, точнее какая-то из его версий, судя по всему, станет главным антагонистом всей четвертой фазы, заменив на этом посту Таноса.

Первые изменения - огромная статуя Канга вместо Хранителей времени в офисе темпоральной полиции - уже показали в финале сериала, а полноценное появления суперзлодея ожидается в третьей части "Человека-муравья".