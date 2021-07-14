Персональное шоу знаменитого трикстера Marvel выросло из сцены фильма "Мстители: Финал", в которой он сбежал от команды супергероев, прихватив с собой Тессеракт.

На первый взгляд, решение студии сделать из такого крошечного момента целый сериал может показаться кому-то признаком дефицита свежих идей, но это совсем не так.

По ходу "Саги бесконечности" Локи стал одним из самых любимых персонажей среди поклонников кинокомиксов, но при этом всегда оставался в тени. Поэтому боссы кинокомпании отреагировали на фанатский спрос и дали зрителям то, чего они так долго просили.

Возможно, для Тома Хиддлстона этот проект навсегда останется пиковым в карьере. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что именно благодаря роли бога хитрости и обмана никому неизвестный ноунейм, изначально пробовавшийся на роль Тора, за прошедшие десять лет превратился в голливудскую звезду первой величины.

И тем интереснее было наблюдать во время промо-кампании, насколько артист искренне загорелся идеей раскрыть своего персонажа и грани его характера. И забегая вперед, хочется отметить, что со своей задачей Хиддлстон справился отлично - к нему претензий нет никаких.

Зато к сценарной группе есть ряд вопросов, которые постоянно возникают на протяжении всего хронометража.

Понятно, что в сериале другой - "не наш" Локи. Он еще не прошел того пути испытаний, который в итоге заставит представителя скандинавского пантеона самоотверженно бросаться с кинжалом на Таноса. Но зачем его так сильно "понерфили"? Перед битвой за Нью-Йорк он один против двоих на равных бился с Железным человеком и Капитаном Америкой, а в сериале безликий охранник, у которого даже в титрах имя не указано, выкидывает Локи в окошко поезда словно мешок с картошкой. Почти в каждой серии хитреца и обманщика бьют, кидают, пинают, толкают и прочими способами указывают на его неспособность за себя постоять - практически все стычки в сериале были им проиграны.

Возможно, это было сделано намеренно, чтобы еще раз "приподнять" значение другой версии Локи в исполнении Софи Ди Мартино. Актриса, кстати, с отведенной ей ролью справилась тоже здорово. Как, впрочем, и другие участники каста - отдельного упоминания, конечно же, заслуживает работа в кадре Оуэна Уилсона - ему получилось создать вокруг своего героя такую "ламповость", что, видя его на экране, сразу хочется думать о нем как о своем старом друге.

И между персонажами, даже второстепенными, чувствуется пронизывающая всех химия отношений. "Все мы здесь злодеи" - несколько раз на разные лады произносят некоторые из них, и остается только удивляться, как ловко несколько раз за все повествование условное добро и зло меняются ролями, постепенно полностью стирая эти понятия.

Говоря о "Локи", также не получится избежать сравнения с предыдущими двумя сериалами Marvel Studios - на их фоне приключения Лафейсона выглядят куда более выигрышными.

В то время, когда "Ванда/Вижн" занимался раскладыванием пустых мистери боксов и зло шутил над фэндомом (привет фальшивому Квиксильверу), а "Сокол и Зимний солдат" свалились в пропаганду BLM, почти каждый эпизод "Локи" значительно перетряхивает устои киновселенной Marvel. Уже сейчас понятно, что события шоу глобально повлияют на все франшизы студии, на ближайших "Человека-паука 3" и "Доктора Стрэнджа 2" уж точно.

Но даже при таких раскладах непонятно, почему авторы не стали по полной использовать возможности перемещения героев в совершенно любую точку истории. В итоге получилась темпоральная фантастика с минимальным использованием основных механик и приемов этой самой темпоральной фантастики. Поэтому, собственно, многие и называют "Локи" "Риком и Морти" от Disney с "семейным" рейтингом, хотя общего у проектов не так уж и много.

Музыкальное и визуальное оформление также заслуживают отдельного упоминания - саундтрек всегда своевременен и органичен, а отдельные кадры готовы к распечатке, заключению в рамочку и вывешиванию на стену.

Но все же самое главное - в эпоху стриминговой гегемонии Netflix, когда на зрителя вываливают сериалы целыми сезонами, у Marvel получилось почти невозможное - заставить аудиторию каждую неделю ждать выхода нового эпизода, сохраняя при этом интерес к тому, как дальше будут развиваться события в шоу.

И это чувство ожидания выхода новой серии - забытое, но приятное - действительно дорогого стоит.

В итоге в личном деле главного антигероя в Управлении временными изменениями появилась новая отметка "Локи вернется во втором сезоне". Потенциал у такого продолжения огромный, но и первый сезон задал достаточно высокую планку качества, и Marvel придется очень постараться, чтобы соответствовать ей в дальнейших проектах.

4.5