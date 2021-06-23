В сериале "Локи" раскрыли имя главной злодейки

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Третий эпизод сериала "Локи", пожалуй, стал первым, который вполне можно назвать филерным: в нем почти ничего не происходит, а зрителям раскрывают всего пару интересных деталей.

Во-первых, сам бог озорства и обмана подтвердил давнюю фанатскую теорию о своей бисексуальности, а, во-вторых, соперница трикстера, пока выступающая в шоу в качестве главной антагонистки, обозначила свое имя.

С особой злостью она попросила персонажа Тома Хиддлстона не называть ее Локи, вместо этого потребовав обращаться к ней как к Сильвии.

Такой поворот интересен тем, что в оригинальных комиксах есть два разных персонажа - Леди Локи и Сильвия Лаштон, также именуемая как Чаровница.

И, судя по набору способностей и происходящим событиям, студия Marvel в своей киновселенной решила "скрестить" этих двух дам в одну антигероиню в исполнении Софи Ди Мартино.

Возможно, в последующих сериях сценаристы уделят больше внимания ее происхождению, четвертый эпизод выйдет через неделю, 30 июня.