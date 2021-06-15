Из Локи сделали женщину - другой взгляд на персонажа Тома Хиддлстона

Еще до премьеры сериала "Локи" было известно, что Marvel покажет в шоу несколько разных версий бога обмана и хитрости. На сей факт намекали многочисленные промо-ролики, а в конце первого эпизода это проговаривалось прямым текстом.

Художница из Австралии с ником Mizuri представила на странице в Instagram свое видение того, как мог бы выглядеть женский вариант главного трикстера киновселенной.

За основу арта была взята внешность актрисы Софи Ди Мартино - она заявлена в касте проекта, но кого ей предстоит сыграть, пока держится в тайне.

К тому же, в личном деле представителя скандинавского пантеона, которым заинтересовалось Управление временными изменениями, в одной из сцен в графе "пол" было указано "гендер-флюид", поэтому вероятность появления Леди Локи в сериале очень высока.

В комиксных первоисточниках она уже давно является полноправным участником всех глобальных событий издательства.

Среди прекрасной половины фэндома Marvel Локи также является очень популярным персонажем для косплея.

Над некоторыми из них, кстати, во время проката фильма "Мстители: Война бесконечности" подшутил и сам Том Хиддлстон.