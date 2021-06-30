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В сериале "Локи" наступило переломное для киновселенной Marvel событие

Журнал
    30.06.2021, 17:58
Текст:   Богдан Бобров

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30 июня на Disney+ вышел четвертый эпизод сериала "Локи". Он получил символичное название "Событие Нексус" (The Nexus Event).

Фото: kinopoisk.ru
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В шоу так называются возникающие в таймлайне аномалии, которые способны привести к нарушению нормального хода времени.

И сценаристы решили сделать причиной конца света вспыхнувшие романтические отношения между двумя версиями Локи - Тома Хиддлстона и Софи Ди Мартино. Нарциссизм бога обмана, возведенный в абсолют, привел к тому, что он смог влюбиться только "сам в себя" - надо признать, метафора, у авторов проекта получилась великолепная.

Этот момент можно назвать ключевым и поворотным для MCU - он еще на шаг приближает создание мультивселенной, первые намеки на которую появились в "Ванде/Вижне".

По ходу серии условные добро и зло в повествовании меняются местами, и Управление временными изменениями раскрывается как жестокая организация, а ее пленники - пострадавшими и ни в чем не виновными.

Фото: kinopoisk.ru
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В итоге сладкой парочке трикстеров удается добраться до Хранителей времени, которые на поверку оказываются подделкой, а кто на самом деле руководит темпоральной полицией - остается загадкой.

В данном эпизоде, впервые в сериале, есть сцена после титров - в ней антигерой Хиддлстона попадает в неизвестное место, где его встречают интересные персонажи, которые точно порадуют поклонников оригинальных комиксов - Кид Локи, Локи в каноничном костюме, как его рисовали в середине XX века, в исполнении Ричарда Гранта и чернокожий Тор. "Вишенкой" же этой милой композиции смело можно назвать карликового крокодила-Локи, который, судя по всему, должен стать своеобразным ответом Свину-пауку.

До финала сериала осталось всего два эпизода, они выйдут 7 и 14 июля. В одном из интервью Хиддлстон сказал, что это его самая любимая часть во всем шоу.

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