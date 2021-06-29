Локи в "Человеке-пауке 3" и другие теории о мультивселенной Marvel

Студия Marvel постепенно готовит зрителей к полномасштабному погружению в так называемую мультивселенную.

Основой для этого глобального события должны стать сериалы "Ванда/Вижн" и "Локи", а также триквел "Человек-паук: Нет пути домой".

На столь благодатной для генерации теорий почве поклонники кинокомиксов напридумывали множество различных вариантов того, как дальше будут развиваться события.

Например, среди инсайдеров часто высказывалось мнение, что трейлер нового сольника Человека-паука с Томом Холландом до сих пор не вышел, потому что Marvel попросила Sony подождать с этим до финала сериала "Локи". Эту информацию в Twitter подтвердил редактор сайта That Hashtag Show Ник Сантос.

A lot of people have said it could debut once Loki is finished.



That would make sense, but then again, nothing makes sense anymore. There's no logic to this and something tells me Feige is relishing in this. https://t.co/OrD9hvZUet — Nick "Professor Hulk" Santos (@ProfHulk_THS) June 24, 2021

Якобы скандинавский бог хитрости и обмана в своем персональном шоу может накрутить таких делов, что время и пространство буквально треснут по швам - а там и до образования "Спайдерверса" недалеко - с последующей потенциальной возможностью слияния MCU с Веномом, Морбиусом и прочими не самыми приятными ребятками.

Также подобный исход допускает появление самого трикстера в "Человеке-пауке 3", что, учитывая общий капустник суперзлодеев в этой ленте, уже вряд ли станет большой неожиданностью. Ранее было подтверждено появление в картине Доктора Осьминога Альфреда Молины и Электро Джейми Фокса.

Со всем этим бедламом, скорее всего, придется разбираться бедолаге доктору Стрэнджу в "В мультивселенной безумия". В Сети начали появляться сведения о том, что его уже добавили в концовку "Ванда/Вижн" на Disney+, переделав финальную сцену после титров.

На данный момент выглядит общая концепция, по крайней мере, многообещающе, но не стоит забывать, что подавляющее большинство этих данных пока не подтверждено официально, а итоговый результат по самым различным причинам может оказаться куда более приземленным и банальным.