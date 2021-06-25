Стало известно, когда выйдет трейлер третьего "Человека-паука"

До премьеры нового сольного фильма про Человека-паука с подзаголовком "Нет пути домой" с Томом Холландом осталось меньше полугода.

При этом Marvel и Sony продолжают нагнетать волнение среди фанатов своим молчанием - о сюжете ленты почти ничего не известно, а поклонники кинокомиксов напридумывали сонм различных теорий разной степени бредовости. В основном они основаны на идее, что в картине появятся почти все персонажи из предыдущих медийных проектов про дружелюбного соседа.

Сетевое издание That Hashtag Show со ссылкой на собственные источники передает, что хотя бы часть вопросов о будущих приключениях Паркера (Паркеров?) будет снята 9 июля - именно на этот день запланирован выход дебютного трейлера.

Отдельно отмечается, что видеоролик, скорее всего, станет эксклюзивом кинотеатров и будет демонстрироваться перед показом "Черной вдовы" со Скарлетт Йоханссон. Такое решение, по информации ресурса, было принято студиями, чтобы поддержать кинотеатры, пострадавшие от пандемии, и стимулировать зрителей смотреть на похождения Наташи Романофф на больших экранах.

Старт проката фильма "Человек-паук: Нет пути домой" назначен на 16 декабря 2021 года.