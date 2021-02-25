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"Нет пути домой": как еще мог называться "Человек-паук 3"

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    25.02.2021, 16:33
Текст:   Богдан Бобров

Sony представила подзаголовок третьего "Человека-паука" весьма нетривиальным образом. В коротком ролике с участием главных звезд фильма студия подтвердила название "Нет пути домой".

Примечательно, что в конце видео зрителям демонстрируют доску, на которой остались все предыдущие черновые варианты.

Ощутимо на творчество авторов повлияла пандемия, потому что среди возможных подзаголовков указаны Work from Home ("Работа из дома"), Stay at Home ("Оставайтесь дома") и Zooming Home (намек на использование программы видеоконференций Zoom во время эпидемии коронавируса).

Есть и два забавных - Welcome Home ("Добро пожаловать домой", среди прочего - хит группы Metallica) и Home Alone (фильм "Один дома") - оба перечеркнуты с комментарием, что могут возникнуть проблемы с авторскими правами.

Фото: instagram.com/tomholland2013
Актёры "Человека-паука 3" опубликовали три разных подзаголовка фильма

Far from Home ("Вдали от дома") отвергнут, так его уже использовали в предыдущей части, Home Sweet Home ("Дом, милый дом") посчитали отвратительным, а Home Worlds ("Родные миры") - слишком скучным.

Первый сольный фильм в киновселенной Marvel "Человек-паук: Возвращение домой" вышел в 2017 году, с тех пор все картины про Питера Паркера обыгрывают в подзаголовке слово "Дом".

Старт проката триквела о приключениях дружелюбного соседа запланирован на декабрь 2021 года.

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