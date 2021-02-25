"Нет пути домой": как еще мог называться "Человек-паук 3"

Sony представила подзаголовок третьего "Человека-паука" весьма нетривиальным образом. В коротком ролике с участием главных звезд фильма студия подтвердила название "Нет пути домой".

Примечательно, что в конце видео зрителям демонстрируют доску, на которой остались все предыдущие черновые варианты.

All of the titles that they previously came up with! #SpiderManNoWayHome #NoWayHome pic.twitter.com/x47Xjuj2V9 — Spider-Man: No Way Home Updates (@spideyupdated) February 24, 2021

Ощутимо на творчество авторов повлияла пандемия, потому что среди возможных подзаголовков указаны Work from Home ("Работа из дома"), Stay at Home ("Оставайтесь дома") и Zooming Home (намек на использование программы видеоконференций Zoom во время эпидемии коронавируса).

Есть и два забавных - Welcome Home ("Добро пожаловать домой", среди прочего - хит группы Metallica) и Home Alone (фильм "Один дома") - оба перечеркнуты с комментарием, что могут возникнуть проблемы с авторскими правами.

Far from Home ("Вдали от дома") отвергнут, так его уже использовали в предыдущей части, Home Sweet Home ("Дом, милый дом") посчитали отвратительным, а Home Worlds ("Родные миры") - слишком скучным.

Первый сольный фильм в киновселенной Marvel "Человек-паук: Возвращение домой" вышел в 2017 году, с тех пор все картины про Питера Паркера обыгрывают в подзаголовке слово "Дом".

Старт проката триквела о приключениях дружелюбного соседа запланирован на декабрь 2021 года.