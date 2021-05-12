Новости

Вышел трейлер "Истории Лизи" - нового сериала по роману Стивена Кинга 10:10
Эдвард Нортон присоединился к Крэйгу и Батисте в "Достать ножи 2" 09:38
Умер самый старый актер планеты, звезда фильмов Хичкока Норман Ллойд 09:23
Видео: Дэвид Линч снял клип на песню Донована к его юбилею 11.05.2021
Вышел трейлер фэнтези с Алисией Викандер "Легенда о Зеленом рыцаре" 11.05.2021

Серкис рассказал о связи Венома с Человеком-пауком и Киновселенной Marvel

Новости
    12.05.2021, 09:59
Текст:   Богдан Бобров
Фото: WDSSPR Фото: WDSSPR
Фото: WDSSPR

Режиссер второй части "Венома", Энди Серкис, в интервью IGN рассказал, как будущая картина будет связана с Киновселенной Marvel и, в частности, с Человеком-пауком.

Фото: youtube.com
Вышел трейлер фэнтези с Алисией Викандер "Легенда о Зеленом рыцаре"

"Очевидно, что в "Веноме" есть определенные отсылки к Человеку-пауку и MCU, - сказал постановщик. - Но сейчас мы наблюдаем за ним в его собственном мире. История Венома - это его собственный мир".

Другими словами, газета The Daily Bugle, мелькнувшая в трейлере, не имеет ничего общего с изданием, в котором трудился Питер Паркер в трилогии Сэма Рэйми, и с сайтом The Daily Bugle NET из последней сцены "Вдали от дома", а Эдди Брок понятия не имеет о существовании Железного человека, Таноса и всего, что с ними связано.

Возможно, в Sony выжидают, пока Marvel вместе с третьим сольным фильмом о дружелюбном соседе запустит мультивселенную, чтобы органично вписать Венома в общий "сквозной" сюжет.

Новости

Вышел трейлер экзистенциального фантастического сериала Solos 11.05.2021
Ди Каприо выложил первый кадр из нового фильма Скорсезе 11.05.2021
В Москве обокрали звезду "Перевала Дятлова" и Happy End Лену Тронину 11.05.2021
Вышел трейлер 2-го сезона антологии Финчера "Любовь. Смерть. Роботы" 11.05.2021
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Батиста присоединился к Крэйгу в сиквеле "Достать ножи" 11.05.2021
⧣ фантастика
Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
На русском языке вышел первый трейлер второго "Венома" 10.05.2021
Дэйв Батиста объявил о возможном уходе из "Стражей Галактики" 10.05.2021
Эндрю Гарфилд намекнул на свое возможное появление в "Человеке-пауке 3" 08.05.2021
⧣ Соединенное Королевство
Фото: twitter.com/Madonna
От рака костного мозга умер протеже Мадонны, певец Ник Кэймен 06.05.2021
Том Хиддлстон объявил об изменении даты премьеры сериала "Локи" 05.05.2021
Опубликован новый тизер "Локи" с Томом Хиддлстоном 05.05.2021