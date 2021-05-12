Серкис рассказал о связи Венома с Человеком-пауком и Киновселенной Marvel

Режиссер второй части "Венома", Энди Серкис, в интервью IGN рассказал, как будущая картина будет связана с Киновселенной Marvel и, в частности, с Человеком-пауком.

"Очевидно, что в "Веноме" есть определенные отсылки к Человеку-пауку и MCU, - сказал постановщик. - Но сейчас мы наблюдаем за ним в его собственном мире. История Венома - это его собственный мир".

Другими словами, газета The Daily Bugle, мелькнувшая в трейлере, не имеет ничего общего с изданием, в котором трудился Питер Паркер в трилогии Сэма Рэйми, и с сайтом The Daily Bugle NET из последней сцены "Вдали от дома", а Эдди Брок понятия не имеет о существовании Железного человека, Таноса и всего, что с ними связано.

Возможно, в Sony выжидают, пока Marvel вместе с третьим сольным фильмом о дружелюбном соседе запустит мультивселенную, чтобы органично вписать Венома в общий "сквозной" сюжет.