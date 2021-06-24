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В Marvel официально прокомментировали сексуальную ориентацию Локи

Новости
    24.06.2021, 11:44
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Третий эпизод сериала "Локи" получился не особо богатым на события, зато его теперь по праву можно считать самым "повесточным".

Фото: instagram.com/rachelzegler
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В нем персонаж Тома Хиддлстона "вышел из шкафа", прямым текстом сообщив о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Дабы исключить любые разночтения в этом вопросе, а заодно подчеркнуть, что на этот раз трикстер не дурачился и говорил всерьез, слово в социальных сетях взяла режиссер шоу Кейт Херрон.

"С того момента, как я присоединилась к проекту, для меня было очень важно - это было моей целью - признать Локи бисексуалом. Это часть того, кто он есть, и того, кем являюсь я", - написала она в своем Twitter-аккаунте, добавив, что теперь сей факт является "каноном для MCU".

Таким образом Локи стал первым значимым и весомым ЛГБТ-персонажем в киновселенной Marvel. Теперь остается только надеяться, что в дальнейших сериях сюжет будет строиться на интересных идеях, а не на продвижении подобных тем.

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