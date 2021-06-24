В Marvel официально прокомментировали сексуальную ориентацию Локи

Третий эпизод сериала "Локи" получился не особо богатым на события, зато его теперь по праву можно считать самым "повесточным".

В нем персонаж Тома Хиддлстона "вышел из шкафа", прямым текстом сообщив о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Дабы исключить любые разночтения в этом вопросе, а заодно подчеркнуть, что на этот раз трикстер не дурачился и говорил всерьез, слово в социальных сетях взяла режиссер шоу Кейт Херрон.

"С того момента, как я присоединилась к проекту, для меня было очень важно - это было моей целью - признать Локи бисексуалом. Это часть того, кто он есть, и того, кем являюсь я", - написала она в своем Twitter-аккаунте, добавив, что теперь сей факт является "каноном для MCU".

From the moment I joined @LokiOfficial it was very important to me, and my goal, to acknowledge Loki was bisexual. It is a part of who he is and who I am too. I know this is a small step but I’m happy, and heart is so full, to say that this is now Canon in #mcu #Loki 💗💜💙 pic.twitter.com/lz3KJbewx8 — Kate Herron (@iamkateherron) June 23, 2021

Таким образом Локи стал первым значимым и весомым ЛГБТ-персонажем в киновселенной Marvel. Теперь остается только надеяться, что в дальнейших сериях сюжет будет строиться на интересных идеях, а не на продвижении подобных тем.