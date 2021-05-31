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СМИ: Уиллем Дефо сыграет Зеленого Гоблина в новом "Человеке-пауке"

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    31.05.2021, 11:48
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Значительный американский актер и номинант большого множества премий Уиллем Дефо может вернуться к роли Зеленого Гоблина и вновь стать антагонистом дружелюбного соседа-стенолаза в художественном фильме Джона Уоттса "Человек-паук: Нет пути домой" (Spider-Man: No Way Home).

Фото: kinopoisk.ru
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Об этом в своем подкасте рассказал автор отраслевого портала Collider Джефф Снейдер. Есть, говорит, у меня подобные данные.

Таким образом, Гоблин, видимо, выступит в картине частью Зловещей Шестёрки, постоянно меняющей свой состав коалиции сверхмерзавцев, объединяющей противников Спайди. В данном случае - из трилогии Сэма Рэйми и линейки Марка Уэбба с Эндрю Гарфилдом, сегментами которой стали ленты "Новый Человек-паук" (2012) и "Новый Человек-паук. Высокое напряжение" (2014).

Как то: Электро (Джейми Фокс), босс нехорошей организации Доктор Осьминог (Альфред Молина), а также, вероятно, Песочный Человек, Носорог (в миру - Алексей Михайлович Сицевич, в "Высоком напряжении" его сыграл Пол Джаматти) и Ящер (доктор Коннорс из второго и третьего фильмов трилогии Рэйми - в исполнении Дилана Бейкера, Рис Иванс играет его в "Новом Человеке-пауке").

Сюжет держится в секрете пока, но есть предположение, что в картине Спайди объединится с Доктором Стрэнджем (Камбербэтч), чтобы поставить на место банду Электро и прочих супостатов.

Дефо, напомним, сыграл Зеленого Гоблина в трилогии Рэйми 2002-2007 годов.

Премьера фильма, после череды переносов, пока назначена на декабрь этого года.

Кстати, ранее Эмма Стоун лично отмела возбужденные спекуляции СМИ того плана, что она вернется к роли Гвен Стейси в картине "Нет пути домой".

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