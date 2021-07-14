Сериал "Локи" официально продлили на второй сезон

Радостная новость для поклонников киновселенной Marvel и талантов Тома Хиддлстона: персональное шоу его персонажа Локи продлили на второй сезон.

Информацией об этом студия поделилась в сцене после титров последнего эпизода сериала.

Слухи о том, что похождения скандинавского бога хитрости и обмана не ограничатся шестью сериями, и раньше просачивались в Сеть, но теперь они имеют официальное подтверждение.

It's official! We are getting a second season for Loki! #loki pic.twitter.com/gAlkCdjYyw — MCUCULTURE (@mcuculture) July 14, 2021

Таким образом, "Локи" стал первым сериалом Marvel Studios, получившим второй сезон. Истории, рассказанные в "Ванде/Вижне" и "Соколе и Зимнем солдате", судя по всему, будут продолжены иным путем.