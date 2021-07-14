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Сериал "Локи" официально продлили на второй сезон

Новости
    14.07.2021, 14:09
Текст:   Богдан Бобров
Фото: twitter.com/ disneyplus Фото: twitter.com/ disneyplus
Фото: twitter.com/ disneyplus

Радостная новость для поклонников киновселенной Marvel и талантов Тома Хиддлстона: персональное шоу его персонажа Локи продлили на второй сезон.

Фото: kinopoisk.ru
Появился трейлер второго сезона "Проекта "Анна Николаевна"

Информацией об этом студия поделилась в сцене после титров последнего эпизода сериала.

Слухи о том, что похождения скандинавского бога хитрости и обмана не ограничатся шестью сериями, и раньше просачивались в Сеть, но теперь они имеют официальное подтверждение.

Таким образом, "Локи" стал первым сериалом Marvel Studios, получившим второй сезон. Истории, рассказанные в "Ванде/Вижне" и "Соколе и Зимнем солдате", судя по всему, будут продолжены иным путем.

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