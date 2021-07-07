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Локи объединился в команду с аллигатором в собственном сериале

Журнал
    07.07.2021, 18:47
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

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7 июля на Disney+ вышел пятый - предпоследний - эпизод сериала "Локи".

Фото: twitter.com/ ZackSnyder
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Он подводит зрителей к финалу, ещё больше раскрывая романтическую линию двух Локи - Тома Хиддлстона и Софи Ди Мартино. Возможно, поэтому серия получилась несколько филерной, зато авторы спрятали в ней множество самых различных пасхалок.

Например, в "Пустоте" - месте, показанном в концовке предыдущего эпизода - своеобразной свалке полиции времени - пребывает в забвении смешной жёлтый вертолет Таноса из комиксов.

Также сценаристы проекта в одном из диалогов катком прошлись по сцене из фильма "Мстители: Финал", в котором бог хитрости и обмана умирает достаточно глупой для него смертью.

Фото: kinopoisk.ru
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Но самой интересной находкой можно считать демонстрацию всех различных вариантов трикстера.

С некоторыми из них принц Асгарда объединяется в одну команду, чтобы противостоять очередной глобальной угрозе.

Среди участников этого скандинавского объединения особенно выделяется Локи-аллигатор с забавной шапочкой с рогами. Если он придется по душе аудитории, можно ждать его отдельного кроссовера с Грутом и енотом Ракетой.

Концовку двое "главных" Локи встречают очень красиво и по-диснеевски держась за руку. Чем закончится их история, можно будет узнать через неделю, 14 июля.

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