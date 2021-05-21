В сериале "Локи" впервые покажут злодея на замену Таносу

Канг Завоеватель - один из самых могущественных марвеловских суперзлодеев - впервые может быть представлен в MCU в сериале "Локи". Об этом пишет The Ronin.

Ранее ожидалось, что его дебют в киновселенной в исполнении Джонатана Мэджорса состоится в триквеле "Человека-муравья".

Учитывая, что Канг умеет повелевать временем, его появление в шоу, завязанном на темпоральной фантастике, выглядит вполне уместным и логичным, хоть его участие, скорее всего, будет сведено к небольшому камео.

Предположительно, по своему значению новый злодей должен стать своего рода заменой Таносу - глобальной угрозой, с которой супергероям Marvel придется сражаться сообща.