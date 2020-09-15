Новости

Сэмюэл Л. Джексон может вернуться в "Звездные войны" с новым сериалом 14:36
Режиссер "Майора" и "Дурака" Быков приступает к съемкам нового фильма 14:14
Газманов, Сенчукова и Рыбин прошли вакцинацию 13:22
Фото: Волка в перезапуске "Ну, погоди!" озвучит Гарик Харламов 13:02
Видео: Крис Хемсворт вмешался в прямой эфир австралийского ТВ 12:18

В Marvel нашли суперзлодея на замену Таносу

Новости
    15.09.2020, 13:45
Текст:   Богдан Бобров

Американский актер Джонатан Мэйджерс, сыгравший одну из главных ролей в свежем сериале "Страна Лавкрафта" от HBO, присоединится к кинематографической вселенной Marvel в фильме "Человек-муравей 3". Об этом сообщает Deadline.

По информации издания, ему досталась роль Канга Завоевателя. В комиксных первоисточниках персонаж изображался могущественным суперзлодеем, владеющим технологиями перемещения во времени, с помощью которых он даже в определенный период успел побыть Фараоном в Древнем Египте. Его противниками выступали как отдельно Капитан Америка с Человеком-пауком, так и разные составы "Мстителей".

Возможно, в триквеле о похождениях Скотта Лэнга и Хоуп ван Дайн зрителей только познакомят с Кангом Завоевателем, а в дальнейшем могут сделать его неким "заменителем Таноса" - глобальным врагом для всех супергероев. Особенно актуальной эта идея выглядит после "хрононалета" из "Финала", в котором аудитории уже продемонстрировали путешествия во времени.

Поклонники кинокомиксов достаточно оперативно отреагировали на новость, и цифровой художник с ником venomhology уже представил, как Джонатан Мэйджерс может выглядеть в образе Канга.

Новости

Видео: студия Universal представила главного врага Джеймса Бонда 11:08
"Мулан" показал низкие кассовые сборы в Китае 14.09.2020
Шон Бин и Стивен Грэм сыграют в сериале BBC "Время" 14.09.2020
СМИ: Звезда "Мажора" Прилучный сдал тест на коронавирус и продает дом 14.09.2020
⧣ США
Фото: twitter.com/ ComicBook
Арт: Капитана Марвел сосватали Тору 14.09.2020
Вышел трейлер мультфильма от авторов "Одноклассниц" и "Истории игрушек" 14.09.2020
Сара Джессика Паркер вернется к старой роли ведьмы 14.09.2020
⧣ фантастика
Фото: instagram.com/ jackson_caspersz
Звезду сериала "Во все тяжкие" показали врагом Человека-паука 14.09.2020
СМИ: После "Черной вдовы" Скарлетт Йоханссон уйдет из Marvel в DC 14.09.2020
СМИ: Warner Bros. скрывает доходы от проката "Довода" 14.09.2020
⧣ супергерои
Фото: kinopoisk.ru
"Довод" вновь возглавил российский кинопрокат 14.09.2020
Хоакину Фениксу предложили 50 млн долларов за продолжение "Джокера" 13.09.2020
Сериал "Роковой патруль" продлен на 3-й сезон 13.09.2020