В Marvel нашли суперзлодея на замену Таносу

Американский актер Джонатан Мэйджерс, сыгравший одну из главных ролей в свежем сериале "Страна Лавкрафта" от HBO, присоединится к кинематографической вселенной Marvel в фильме "Человек-муравей 3". Об этом сообщает Deadline.

По информации издания, ему досталась роль Канга Завоевателя. В комиксных первоисточниках персонаж изображался могущественным суперзлодеем, владеющим технологиями перемещения во времени, с помощью которых он даже в определенный период успел побыть Фараоном в Древнем Египте. Его противниками выступали как отдельно Капитан Америка с Человеком-пауком, так и разные составы "Мстителей".

Возможно, в триквеле о похождениях Скотта Лэнга и Хоуп ван Дайн зрителей только познакомят с Кангом Завоевателем, а в дальнейшем могут сделать его неким "заменителем Таноса" - глобальным врагом для всех супергероев. Особенно актуальной эта идея выглядит после "хрононалета" из "Финала", в котором аудитории уже продемонстрировали путешествия во времени.

Поклонники кинокомиксов достаточно оперативно отреагировали на новость, и цифровой художник с ником venomhology уже представил, как Джонатан Мэйджерс может выглядеть в образе Канга.