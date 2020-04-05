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Автор "Рика и Морти" напишет сценарий для продолжения "Человека-муравья"

Новости
    05.04.2020, 17:48
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сценарий третьей части "Человека-муравья" напишет Джефф Лавнесс, который ранее работал над популярным мультсериалом "Рик и Морти" и сериалом "Чудотворцы". Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Hollywood Reporter.

По информации издания, Лавнесс уже приступил к работе по написанию истории о продолжении приключений Скотта Лэнга, но на данный момент неизвестно, когда Marvel приступит к съёмкам, и нет даже примерной даты премьеры.

Кандидатом на режиссерский пост называется Пейтон Рид, поставивший первые две части франшизы.

Пол Радд и Эванджелин Лилли вернутся к своим ролям Человека-муравья и Осы соответственно.

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