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"Санса Старк" обрушилась на "Веснушку" из Lost из-за коронавируса

Новости
    24.03.2020, 12:04
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

24-летняя британская актриса Софи Тернер, Санса Старк из "Игры престолов" и Темный Феникс, обрушилась на свою сорокалетнюю коллегу Эванджелин Лилли, "Веснушку" из сериала "Остаться в живых" и "марвеловскую" Осу.

Причина негодования "Сансы", - безалаберное, по мнению молодой актрисы, отношение "Веснушки" к коронавирусному бедствию, что настигло Европу и США в ужасающих объемах.

Тернер выразила свое порицание гражданам, демонстративно отказавшимся самоизолироваться. В частности - Лилли, которая рассказала в соцсетях накануне, что водит своих детей на спортплощадку (у Лилли двое мальчиков). Присовокупив хэштэг #businessasusual. И добавив, что дети веселились и резвились, а потом просто вымыли руки, "и OK".

Софи полагает подобную модель поведения глупой и опасной. И ее совет подписчикам - не совершать ошибку и активнее сидеть дома. Ведь только так можно пресечь распространение инфекции.

Отметим, что Лилли осудила не только Тернер - подписчики актрисы немедленно бросились ее распекать в комментариях.

Кстати, свежий трейлер нового сериала с Тернер можно посмотреть здесь.

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