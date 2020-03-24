"Санса Старк" обрушилась на "Веснушку" из Lost из-за коронавируса

24-летняя британская актриса Софи Тернер, Санса Старк из "Игры престолов" и Темный Феникс, обрушилась на свою сорокалетнюю коллегу Эванджелин Лилли, "Веснушку" из сериала "Остаться в живых" и "марвеловскую" Осу.

Причина негодования "Сансы", - безалаберное, по мнению молодой актрисы, отношение "Веснушки" к коронавирусному бедствию, что настигло Европу и США в ужасающих объемах.

i’m living for sophie turner dragging evangeline lilly and vanessa hudgens after they said the coronavirus quarantine is overdramatic and they value their freedoms over their health. sophie did not come to play pic.twitter.com/yWJckWPDDX — rey (@dicksgraysn) March 20, 2020

Тернер выразила свое порицание гражданам, демонстративно отказавшимся самоизолироваться. В частности - Лилли, которая рассказала в соцсетях накануне, что водит своих детей на спортплощадку (у Лилли двое мальчиков). Присовокупив хэштэг #businessasusual. И добавив, что дети веселились и резвились, а потом просто вымыли руки, "и OK".

Софи полагает подобную модель поведения глупой и опасной. И ее совет подписчикам - не совершать ошибку и активнее сидеть дома. Ведь только так можно пресечь распространение инфекции.

Отметим, что Лилли осудила не только Тернер - подписчики актрисы немедленно бросились ее распекать в комментариях.

Кстати, свежий трейлер нового сериала с Тернер можно посмотреть здесь.