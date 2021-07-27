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27.07.2021 23:00
Рубрика: Экономика

Стоимость перевозки грузов выросла по всем видам транспорта

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(8519)
Восстановление торговли после локдауна, в том числе серьезный рост онлайн-продаж, привело к резкому подорожанию логистики по всем видам транспорта и по всем направлениям. В конечной цене продовольствия доля перевозок составляет 10-20%. И значит, в ближайшей перспективе ждать снижения цен на продовольствие (не считая других причин) не стоит.
Рост цен на грузоперевозки объясняется увеличенным спросом, дефицитом водителей, высокой стоимостью запчастей. Фото: william_potter / iStock Рост цен на грузоперевозки объясняется увеличенным спросом, дефицитом водителей, высокой стоимостью запчастей. Фото: william_potter / iStock
Рост цен на грузоперевозки объясняется увеличенным спросом, дефицитом водителей, высокой стоимостью запчастей. Фото: william_potter / iStock

На последнем оперштабе в минсельхозе представители Астраханской и Волгоградской областей заявили о двукратном удорожании автоперевозок овощей "борщевого набора". Если год назад машина на 500-600 км (до Москвы) на 15-20 тонн картофеля обходилась в 50 тыс. рублей, в этом году она стоит около 100 тыс. рублей, говорит исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Получается, только за счет транспортной логистики 1 кг картофеля дорожает на 5 рублей, подсчитывает эксперт.

В цене одного килограмма картофеля только транспортных расходов не меньше пяти рублей

Наблюдается дефицит автотранспорта (а им в основном и возят овощи) на фоне повышенного спроса. Подорожало топливо. Кроме того, на фоне жары поставщики вынуждены использовать рефрижераторы, поясняет Красильников.

Рост цен на автоперевозки - сезонное явление, говорит руководитель аналитического центра "Русагротранса" Игорь Павенский. Но в этом году из-за высокого урожая зерна на юге страны подорожание заметнее - около 30%. А вот тарифы на перевозку в вагонах-зерновозах не подвержены краткосрочным изменениям, так как с большинством участников рынка заключены долгосрочные договора. Но больше всего подорожал фрахт (перевозки по воде): за последние несколько месяцев рост составил 35-40%. Причина - высокий спрос со стороны Китая на все грузы, говорит Павенский. Внутренний подорожал примерно на 20%, а экспортный фрахт - более чем на 65% (июль этого года к июлю прошлого), говорит председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

Доля перевозок в конечной стоимости продовольствия составляет от 10-20% для дешевых сырьевых товаров (например, воды или зерна) и незначительную долю в продукции высокой глубины переработки (шоколад или пищевые ингредиенты), подсчитывает аналитик Газпромбанка Кирилл Никода.

Больше всего подорожали международные перевозки. Так, цена перевозки груженого контейнера Китай - Европа в июне 2021 года в пять раз превысила среднее значение за 2019 год. В авиаперевозках по самым востребованным направлениям, например Китай - США, средний тариф за первое полугодие 2021 года составил 7-8 долларов за кг, что в два раза выше, чем в 2019 году. Ставки фрахта на перевозки балкерных грузов (навалом) вырастут на 5-15 долларов за тонну за 2021 год на фоне роста закупок крупнейшими импортерами и ограниченного предложения судов, говорит эксперт.

Фото: РИА Новости
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Скорее всего, дефицит мощностей, а значит и высокие тарифы (на 20-30% выше 2019 года), сохранятся до конца 2022 года, прогнозирует Никода. Тенденция к пополнению запасов импортерами, иногда излишнему, сохраняется.

Во внутреннем сообщении рост стоимости логистики скромнее. В отдельных случаях рост тарифов составляет 10-20% по всем товарам. Это связано с повышенным внутренним спросом, дефицитом водителей, увеличением сроков поставок из-за соблюдения санитарных норм и ростом цен на закупки автотранспорта и запчастей, поясняет Кирилл Никода. За пять месяцев 2021 года грузооборот автотранспортом вырос на 6,8% к январю - маю 2020 года. Основными драйверами являются рост розничного товарооборота, в том числе e-commerce, а также строительного сектора, считает эксперт.

Экономика Транспорт Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Цены на хлеб и зерно Цены на продукты

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