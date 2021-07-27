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25.07.2021 20:00
Рубрика: В мире

Треть всех смертей от COVID-19 в Англии приходится на дома престарелых

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 166(8517)
Треть всех смертей от COVID-19 в Англии - крупнейшей административно-политической части Великобритании - приходится на дома престарелых, свидетельствуют данные Комиссии по качеству ухода. С 10 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года в этом регионе скончались 39 017 клиентов подобных учреждений. Всего же с начала пандемии в Англии умерли 113 тысяч человек.

Антирекорд по числу смертей (44) зафиксирован в доме престарелых в городе Уиган. Сорок один постоялец умер в графстве Сомерсет. Еще более 150 учреждений потеряли по 20 человек каждое. В некоторых домах при условии абсолютной заполненности скончались около 75 процентов всех резидентов. При этом опубликованная статистика также включает постояльцев, которые умерли или подцепили COVID-19 вне стен своих домов престарелых.

Управляющие подобных учреждений заявили: показатели не были бы столь печальными, не будь сектор в начале пандемии предоставлен сам себе. Персонал был вынужден работать без средств индивидуальной защиты, тестов, да еще и с указом принимать инфицированных пациентов после выписки из больниц, пишет газета Daily Telegraph. Кроме того, власти страны не выполнили обещание взять подобные заведения в "защитное кольцо".

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