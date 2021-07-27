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27.07.2021 15:25
Рубрика: Культура

Археологи решили скрыть от человеческих глаз туннель в Теночтитлане

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Мексике археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) будут вынуждены пойти на нетривиальный шаг и закопать древний туннель, обнаруженный и раскопанный в 2019 году в столице ацтеков Теночтитлане.

Фото: Mariusz Gwiazda, Centrum Archeologii Srodziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego
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Как сообщает Science Alert, речь идет о туннеле системы Альбаррадон-де-Экатепек, которая представляет собой сложный и уникальный синтез различных культур, создавших ее.

Само сооружение является частью мощной защитной конструкции, которая была призвана оградить Теночтитлан от наводнений. Это была сложная система, состоящая из множества дамб, туннелей и каналов.

Один из таких туннелей и был обнаружен в 2019 году археологами INAH. Его планировалось превратить в открытую выставку, чтобы люди могли свободно посещать это место. Посетителям была бы предоставлена уникальная возможность увидеть сочетание разных культур.

Дело в том, что данный туннель был построен еще в доиспанский период. Однако в 1600-е годы многочисленные наводнения охватили ранний колониальный Мехико. И тогда испанцы приняли решение капитально отремонтировать Альбаррадон-де-Экатепек и другие подобные системы защиты от наводнений.

Сейчас данный объект представляет собой необычное многовековое слияние ацтекских и испанских культурных элементов. Однако исследователи из INAH объявили, что из-за отсутствия финансирования для надлежащего сооружения запланированной выставки и ее охраны от "черных археологов" и мародеров недавно обнаруженный исторический участок туннеля придется снова закопать.

Археологи говорят, что для защиты культурных элементов будет возведена особая кладка. Они надеются повторно раскопать памятник, когда для этого появятся соответствующие возможности.

Согласно описаниям, объект представляет собой небольшой туннель-ворота длиной всего 8,4 метра. По сути, это была лишь крошечная часть колоссальной системы, которая строилась веками руками тысяч местных жителей и в общей сложности простиралась на четыре километра.

Фото: Из архива Павла Колосницына/Facebook.com/pol.freeman.90
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В самом туннеле исследователи успели провести лишь предварительный анализ. Он помог обнаружить несколько доиспанских глифов - рельефных символов, вырезанных на стенах. Всего на текущий момент задокументировано 11 таких символов, в том числе изображения воинского щита, головы хищной птицы и капель дождя.

Ученые считают, что эти символы буквально могли быть встроены в стены коренными жителями близлежащих городов Экатепек и Чиконаутла, которые помогали ацтекам строить Альбаррадон-де-Экатепек.

Хотя дамба украшена доиспанской иконографией, ее общая архитектура, дошедшая до наших дней, указывает на огромное влияние испанцев. Вероятно, в ранний колониальный период некоторые части гигантской системы были перестроены кардинально, хотя ученые и отмечают, что в испанском стиле видны заметные доиспанские элементы, такие как полукруглые арки. Сам же туннель был построен из тесаного камня, скрепленного известковыми и песчаными растворами.

Город Теночтитлан широко известен как столица ацтекской империи. Его отличительной чертой были многочисленные системы плотин для предотвращения наводнений в результате проливных дождей. Считается, что конкистадоры сначала по достоинству не оценили это колоссальное изобретение местных строителей. Поэтому в первые годы колонизации они разрушили многие доиспанские постройки, которые спустя десятилетия пришлось возрождать.

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