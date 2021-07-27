Ученые предупредили о рекордной жаре в мире в ближайшие 10 лет

Ускоряющиеся темпы потепления практически гарантируют экстремальные рекорды температуры на Земле в ближайшие десятилетия. К такому выводу пришли ученые из Высшей технической школы Цюриха. Данные их исследования опубликованы в журнале Nature Climate Change, выдержки из него приводит портал Axios.

По словам авторов работы, недавняя волна аномальной жары, во время которой были "с большим отрывом" побиты многие температурные рекорды, является прологом того, что будет происходить на большей части Европы, Азии и США.

На основе данных о предыдущих периодах аномального потепления ученые создали модель изменения характеристик экстремальной жары продолжительностью в одну неделю в зависимости от уровня выбросов парниковых газов. Полученные результаты показали, что рекордные периоды жары в 2021-2050-е годы могут случаться от двух до семи раз чаще, а в 2051-2080-е годы - от трех до 21 раза чаще. В настоящее время Земля прогревается на 0,18 градуса по Цельсию за десятилетие - это значительно быстрее, чем в предыдущие 40 лет.

- Основной вывод нашего исследования состоит в том, что в ближайшие десятилетия нам необходимо готовиться к большему количеству периодов аномальной жары, которые существенно превзойдут прошлые температурные рекорды, - отметил в комментарии порталу ведущий автор исследования Эрик Фишер.

Он добавил, что полученные результаты указывают на необходимость снижения выбросов парниковых газов.

Многие ученые из разных стран поддержали выводы швейцарских коллег, однако некоторые сочли их неполными. Так, Майкл Манн из Университета Пенсильвании указал, что авторы работы в своей модели недостаточно учли физику экстремальных явлений и атмосферную циркуляцию.