Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, рассказывая журналистам о планах по преодолению COVID-19, неожиданно раскрыл не медицинскую тайну. За последние годы страна превратилась в испытательный полигон для иностранных фармацевтических корпораций.

Вопрос касался местного минздрава (МОЗ), опирающегося в своих рекомендациях, касающихся коронавируса, на иностранные исследования - мол, неужели нет собственных, украинских? "Обычно такие исследования не инициируются государством, в том числе из-за возможного конфликта интересов с производителем в сфере закупок лекарственных средств. В основном такие исследования инициирует фармацевтический сектор. Сейчас уже пять таких исследований завершены, еще большая их часть находится в процессе или на старте. Например, 12 июля к Украине обратилась корпорация из США с предложением провести у нас клинические испытания препарата для профилактики и лечения COVID-19", - ответил главный санитарный врач и добавил, что сфера медицинских испытаний на Украине "хорошо отрегулирована и открыта".

Действительно, на специализированном сайте "Клинические испытания на Украине", куда легко попасть со страницы МОЗ, можно посмотреть список проходящих испытания препаратов с указанием болезни, против которой они разработаны, и записаться в качестве испытателя. Предоставлена даже возможность выбора ближайшей к дому клиники, проводящей исследования. Впрочем, информации собственно о лекарствах там немного: вместо названий стоят коды и не указывается страна-разработчик. Так, за 12 июля, как и сказал врач Кузин, для испытания на украинцах стали доступны два препарата от COVID - AZ-NICL-COV-1 и ADG20-TRMT-001. За начальными буквами кодов конкретные западные фирмы только угадываются, но полная информация об испытаниях и заинтересованных сторонах не отражается в открытых источниках.

Что важно понимать: Украина далеко не чемпион по проводимым клиническим испытаниям на 100 тысяч населения. По этому показателю в лидерах как раз страны Запада. Но есть качественное различие - на Украине, а также в Грузии глобальные игроки фармацевтического рынка проводят испытания тех лекарств, которые не рискуют испытывать на своих согражданах. В чем несложно убедиться на том же украинском сайте: из пяти десятков зарегистрированных с апреля по июль испытаний значительная часть препаратов касается различных форм рака, психиатрических отклонений и других потенциально смертельных, хронических или малоизученных болезней.

Заметим также, что если на Западе клинические испытания, во-первых, платные для испытателей, а во-вторых, чреваты миллионными исками в случае проявления не предсказанных заранее тяжелых побочных эффектов, а тем более смерти, то на Украине от всех этих неприятностей "большая фарма" избавлена. Испытания на гражданах Украины для них совершенно бесплатны - в объявлениях на сайте об этом прямо говорится, а об ответственности за неудачу можно и вовсе забыть. Подписываемое испытателем добровольное согласие - формальная бумажка даже в украинской, не говоря о западной, юрисдикции.

При этом связанный с министерством здравоохранения сайт "Клинические испытания на Украине" прямо эти испытания рекламирует. Здесь есть статьи и исследования, проведенные при поддержке фонда "Возрождение" (головная структура Джорджа Сороса на Украине. - Прим. "РГ"), где украинцам доказывается безопасность и польза испытаний иностранных лекарств на себе. Основной аргумент: медицина на Украине слишком дорога и некачественна, но есть шанс бесплатно послужить передовой западной науке и, если повезет, исцелиться. В рекламных статьях приводятся отзывы прошедших испытания, их общий смысл примитивен: "Я страшно болела неизвестной болезнью, потратила на лечение все сбережения, но на пороге смерти мой врач предложил мне испытать на себе новое иностранное лекарство, я выздоровела и счастлива".

Не секрет, что и либеральная "реформа" украинской медицины, фактически разрушившая систему здравоохранения, и резкий рост числа клинических испытаний западных лекарств, и появление информационно-рекламного приложения к сайту МОЗ связаны с экс-главой министерства, гражданкой США Ульяной Супрун, называемой в народе Доктор Смерть. Именно она была главным лоббистом западных фармакологических компаний, отдала им украинский рынок лекарств, в том числе и в сегменте государственных закупок, и создала новый рынок - клинических испытаний, с которого теперь получает от "биг фармы" комиссионные. Ведь испытания бесплатны только для испытателей, а сертифицируемые министерством клиники получают из-за рубежа свою плату за труды и риск. Потому, когда врач Кузин, тоже креатура Супрун, не без гордости говорит об испытаниях лекарств на тысячах отчаявшихся и нищих соотечественников, в нем самом говорит вирус духовного нищенства и непонимания происходящей трагедии. И препарат от этого вируса западные компании Украине не предложат никогда.