В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию

Новости

Немка Функ выиграла "золото" в гребном слаломе на байдарке-одиночке на ОИ 11:19
В Италии выпал град размером с яблоко 11:18
Соседи рассказали о непростой жизни семьи адмирала Лобанова до убийства 11:15
Хачанов вышел в третий круг олимпийского турнира по теннису 11:06
В возрасте ста лет умер актер Герберт Кёфер 10:58
У олимпийского чемпиона по тхэквондо Храмцова подозрение на перелом руки 10:56
Тхэквондист Ларин вышел в финал Олимпиады 10:55
Посол Эфиопии в РФ привился "Спутником V" 10:52
Экспертиза подтвердила, что в Бурятии найден пропавший год назад Ан-2 10:51
Швейцарки заняли весь пьедестал в соревнованиях по маунтинбайку на Олимпиаде 10:49
Актер Дитер Бруммер найден мертвым 10:48
В Сочи четыре тысячи человек прошли реабилитацию после COVID-19 10:40
Бразилец Феррейра стал первым в истории олимпийским чемпионом по серфингу 10:36
Названы самые курящие города России 10:34
Карацев проиграл Шарди на Олимпиаде в Токио 10:31
В Бурятии на месте крушения Ан-2 нашли останки всех погибших 10:17
Собянин: Важнейшей задачей станет комплексная постковидная реабилитация и профилактика осложнений 10:12
Китаянки стали олимпийскими чемпионками в прыжках в воду с вышки 10:12
Управлять дронами "Охотник" будет двухместный Су-57 10:12
Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал олимпийского турнира 10:01
Российские гандболистки потерпели первое поражение на Олимпиаде-2020 09:54
Мужская сборная РФ по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал Олимпиады 09:46
ГИБДД зафиксировала в Москве 223 наезда на детей за полгода 09:42
Всероссийская неделя охраны труда пройдет в Сочи с 6 по 9 сентября 09:35
Тхэквондист Ларин вышел в полуфинал Олимпиады в Токио 09:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
27.07.2021 09:51
Рубрика: Власть

В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию

Текст: Татьяна Замахина
Гражданам, которые оплатили работы по подведению газа к своему дому до вступления новой программы, могут компенсировать затраты. О таком предложении сообщили в "Единой России".
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию инициировал программу, в рамках которой газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.

Порядка 60% из 4 млн домовладений подключат к газу к 2023 году

Возможность компенсировать затраты за подведение газа до участка, согласно новому предложению ЕР, появится у тех, кто занялся газификацией после поручения президента запустить данную программу, но до принятия законодательных решений по ней.

"Этот разрыв мы предлагали компенсировать, чтобы 100%-ное возмещение нашим гражданам, которые потратили собственные средства на газификацию, было обеспечено", - приводит пресс-служба партии в Telegram слова секретаря генсовета партии Андрея Турчака.

Он также отметил, что правительство поддержало данное предложение.

Ранее в кабмине рассчитали, что порядка 3,8 млн домовладений могут попасть под "социальную" газификацию, а общие затраты на их подключению к газу оцениваются в 568 млрд рублей. Таким образом, средние затраты на подключение одного домовладения к газу составят 150 тыс. руб.

Согласно утвержденным критериям программы, под нее попадают земельные участки, которые расположены на расстоянии не более 200 метров от существующих газопроводов, в которых есть достаточная пропускная способность для подключения. Кроме того, мощность газоиспользующего оборудования не должна превышать 7 кубометров в час.

Почему Европа может замерзнуть без российского газа этой зимой
Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Отрасли Нефть и газ Партии "Единая Россия"

Главное сегодня

Мишустин назвал предельные цены на билеты дальневосточной авиакомпании
Пушков ответил на заявление Польши о спасении ЕС от "Северного потока-2"
Мошенники придумали новый способ обмана россиян через мессенджеры
Бацарашкина и Черноусов выиграли серебро в стрельбе на ОИ-2020
В Гидрометцентре предупредили об опасной погоде в некоторых регионах
Какие законы вступили в силу в июле 2021 года
Как оформить наследство в условиях пандемии