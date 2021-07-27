В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию

Гражданам, которые оплатили работы по подведению газа к своему дому до вступления новой программы, могут компенсировать затраты. О таком предложении сообщили в "Единой России".

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию инициировал программу, в рамках которой газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.

Возможность компенсировать затраты за подведение газа до участка, согласно новому предложению ЕР, появится у тех, кто занялся газификацией после поручения президента запустить данную программу, но до принятия законодательных решений по ней.

"Этот разрыв мы предлагали компенсировать, чтобы 100%-ное возмещение нашим гражданам, которые потратили собственные средства на газификацию, было обеспечено", - приводит пресс-служба партии в Telegram слова секретаря генсовета партии Андрея Турчака.

Он также отметил, что правительство поддержало данное предложение.

Ранее в кабмине рассчитали, что порядка 3,8 млн домовладений могут попасть под "социальную" газификацию, а общие затраты на их подключению к газу оцениваются в 568 млрд рублей. Таким образом, средние затраты на подключение одного домовладения к газу составят 150 тыс. руб.

Согласно утвержденным критериям программы, под нее попадают земельные участки, которые расположены на расстоянии не более 200 метров от существующих газопроводов, в которых есть достаточная пропускная способность для подключения. Кроме того, мощность газоиспользующего оборудования не должна превышать 7 кубометров в час.