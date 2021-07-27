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27.07.2021 20:28
Рубрика: Власть

В Госдуме призвали снизить наценки на социально значимые продукты

Текст: Татьяна Замахина

Ритейлеры и производители в регионах должны договориться о снижении торговых наценок на социально значимые продукты, заявил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев на заседании федеральной рабочей группы "Единой России" по стабилизации цен на отдельные виды социально значимых продуктов.

Фото: iStock
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Рост цен на основные продукты питания - одна из самых частых тем, которую люди поднимают в регионах. В связи с этим предлагается ряд мер. В частности, необходимо организовать поставки от производителей на рынки и ярмарки для прямой продажи населению, заявил Гордеев. Это позволит исключить из цепочки звено посредников.

Еще одна инициатива касается соглашений между торговлей и производителями о снижении торговых наценок на социально значимые продукты. "Это уже сделано на федеральном уровне, теперь это необходимо распространить на региональный уровень, - заявил вице-спикер. - Мы видим, что в ряде случаев торговые наценки доходят до 200% от стоимости товара производителя, что недопустимо".

Кроме того, контрольно-надзорным органам рекомендуют уменьшить давление на аграрный бизнес и продавцов продуктов, рассказал Гордеев.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Партии "Единая Россия" Цены на продукты

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