В Госдуме призвали снизить наценки на социально значимые продукты

Ритейлеры и производители в регионах должны договориться о снижении торговых наценок на социально значимые продукты, заявил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев на заседании федеральной рабочей группы "Единой России" по стабилизации цен на отдельные виды социально значимых продуктов.

Рост цен на основные продукты питания - одна из самых частых тем, которую люди поднимают в регионах. В связи с этим предлагается ряд мер. В частности, необходимо организовать поставки от производителей на рынки и ярмарки для прямой продажи населению, заявил Гордеев. Это позволит исключить из цепочки звено посредников.

Еще одна инициатива касается соглашений между торговлей и производителями о снижении торговых наценок на социально значимые продукты. "Это уже сделано на федеральном уровне, теперь это необходимо распространить на региональный уровень, - заявил вице-спикер. - Мы видим, что в ряде случаев торговые наценки доходят до 200% от стоимости товара производителя, что недопустимо".

Кроме того, контрольно-надзорным органам рекомендуют уменьшить давление на аграрный бизнес и продавцов продуктов, рассказал Гордеев.