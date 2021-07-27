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27.07.2021 09:20
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре предупредили об опасной погоде в некоторых регионах

Текст: Елена Манукиян

Ливни и сильный ветер ожидаются на этой неделе на юге Сибири и в большинстве северокавказских республиках. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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По его словам, холодные воздушные массы идут через Урал и через Поволжье с севера, поэтому в этих регионах будет некомфортная погода с осадками. Кроме того, сильный дождь, гроза, град и ветер во вторник и среду ожидаются в Хакасии, в центре и на юге Красноярского края. Такая же ситуация складывается и в северокавказских республиках, где ко всему прочему синоптик спрогнозировал подъем уровня воды горных рек. Комплекс неблагоприятных явлений в течение суток 27 июля ожидается в Сочи, где пройдет третий в этом году мощный ливень. За 12 часов в городе выпадет большое количество осадков - 40-50 миллиметров, на реках региона прогнозируется подъем уровня воды, местами до неблагоприятных отметок.

Вильфанд отметил, что экстремально высокая водность сохраняется на Амуре. Он также предупредил об аномальной жаре на Таймыре и холодной погоде в Якутии.

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