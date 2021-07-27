В Госдуму внесен законопроект о запрете продажи животных в зоомагазинах

Согласно аргументам инициатора, животные в таких торговых точках страдают, так как содержатся в стесненных условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и ухода. Они лишены нормального питания, возможности выгула и общения, добавил автор. Кроме того, нарушаются санитарные нормы.

При этом в питомниках, где есть вольеры и все условия для содержания животных, включая возможность оказания ветеринарной помощи, продажа животных сможет осуществляться, считает депутат. Конкретные требования к местам продажи установят на федеральном уровне, предполагают поправки.

В кабмине поддержали проект, но рекомендовали прописать, кто именно будет устанавливать требования к местам продажи животных, исключающих жестокое обращение с ними. Ведь проект затрагивает сферы деятельности, которые регулируют несколько федеральных органов исполнительной власти. Во избежание дублирования норм и с целью унификации правоприменительной практики необходимо доработать проект, указали авторы отзыва.