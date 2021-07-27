В Греции с 30 июля начнется вакцинация от COVID-19 детей 12-15 лет

Национальный комитет по вакцинации Греции одобрил вакцинацию от коронавируса детей старше 12 лет, запись на прививки начнется 30 июля. Об этом заявил генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус.

По его словам, записать детей может любой из родителей, а в центры вакцинации они должны приходить в сопровождении взрослых, сообщает РИА Новости.

Председатель Национального комитета по вакцинации Мария Теодориду сообщила, что вакцины, одобренные ранее для детей, эффективны и безопасны. "Разумеется, они вызывают обычные реакции, как у взрослых", - сказала она.

По словам Теодориду, решение о вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет было принято на основании эпидемиологических данных Греции и постоянно увеличивающегося распространения мутации штамма "дельта".