Новости

В ГД внесли проект о запрете тратить детские пособия на табак и алкоголь 12:47
Российский боксер Замковой вышел в четвертьфинал ОИ в весе до 69 кг 12:47
В Германии прогремел мощный взрыв 12:39
Эксперт посчитала стоимость "борщевого набора", выращенного на участке 12:28
Россияне проиграли сербам в матче олимпийского турнира по баскетболу 3x3 12:27
Новый тизер: премьера фильма "Не время умирать" снова передвинулась 12:22
Безос предложил NASA $2 млрд за выбор его компании для полета на Луну 12:20
В Архангельске сошел со свай деревянный дом с десятью жильцами 12:17
Ученый объяснил, почему от коронавируса не глупеют 12:08
Заседания СМИД и Совета глав государств СНГ могут пройти в очном формате 12:03
Вокалист культовой группы Metal Church Майк Хоу умер в 55 лет 12:02
Тайваньская штангистка Го Синчжунь победила на Олимпиаде в весе до 59 кг 11:56
ЦИК РФ зарегистрировал список кандидатов РПСС для участия в думских выборах 11:54
Ассанж лишился гражданства Эквадора 11:47
В Минздраве прокомментировали сообщение о прекращении производства сигарет 11:44
Арестован подозреваемый по делу о гибели амурского министра 11:41
Карисса Мур стала первой в истории олимпийской чемпионкой по серфингу 11:35
Глава РЖД наградил работников, не допустивших трагедии на Транссибе 11:33
"Мегафон" создал нового голосового ассистента для абонентов 11:33
Трефилов раскритиковал работу тренеров российских гандболисток на ОИ 11:30
Умер гитарист групп Дэвида Боуи Джон Хатчинсон 11:29
Зиничев предложил создать повсеместно оперштабы по предотвращению ЧС 11:24
Немка Функ выиграла "золото" в гребном слаломе на байдарке-одиночке на ОИ 11:19
В Италии выпал град размером с яблоко 11:18
Соседи рассказали о непростой жизни семьи адмирала Лобанова до убийства 11:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
27.07.2021 11:18
Рубрика: В мире

В Италии выпал град размером с яблоко

Текст: Юрий Чернов

Итальянский регион Эмилия-Романья подвергся неожиданному удару стихии - ураганный ветер, мощнейшие ливни и град необычайно крупного размера. Как передают местные издания, власти вынуждены были перекрыть автомобильную трассу A1 из-за падающих с неба "ледяных булыжников". В частности, на три часа был закрыт участок дороги между Пармой и Фьоренцуолой в направлении Милана.

Фото: MIGUEL MEDINA / AFP
В Италии ледник накрыли брезентом, чтобы спасти его от таяния

На фотографиях из социальных сетей, опубликованных очевидцами, можно увидеть, что отдельные градины достигают размера яблока, почти перекрывая собой ладонь взрослого человека. Оказавшиеся на этом участке трассы автовладельцы, увы, в большинстве случаев не смогли продолжить свой путь. Град разбил лобовые и задние стекла авто и оставил заметные вмятины на всех металлических поверхностях автомобилей.

Спасательные службы сообщают, что получили уже несколько сотен обращений от граждан. Несколько человек получили травмы различной степени тяжести из-за дерева, упавшего на припаркованный у обочины дороги фургон. Пожилой мужчина в Вильяротта-ди-Луцзара получил сильные ушибы из-за выбитого ветром окна. Двое человек были госпитализированы после обрушения черепицы с крыш домов.

В мире Европа Италия РГ-Видео

Главное сегодня

Мишустин назвал предельные цены на билеты дальневосточной авиакомпании
Пушков ответил на заявление Польши о спасении ЕС от "Северного потока-2"
Мошенники придумали новый способ обмана россиян через мессенджеры
Бацарашкина и Черноусов выиграли серебро в стрельбе на ОИ-2020
В Гидрометцентре предупредили об опасной погоде в некоторых регионах
Видео: Миллиардер Джефф Безос успешно слетал в космос на своем корабле
Наводнение обойдется Германии в миллиарды евро