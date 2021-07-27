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27.07.2021 22:40
Рубрика: В мире

В Киеве крестным ходом отметили день 1033-летия крещения Руси

Российская газета - Федеральный выпуск № 168(8519)
Фото: church.ua Фото: church.ua
Фото: church.ua

Более 350 тысяч прихожан Украинской православной церкви (ПЦУ) в день 1033-летия крещения Руси прошли крестным ходом по Киеву и приняли участие в молебнах. Во главе хода шел митрополит Киевский Онуфрий, верующие несли пять чудотворных икон Божьей Матери, доставленных из украинских монастырей и лавр, а также мощи Святого Владимира. Официальный Киев никак не отметил праздник православия, ни приветственного слова, ни иных форм внимания от президента и правительства Украины верующие и клир не получили. Это объясняется продолжающимися гонениями на каноническую Церковь со стороны националистических и либеральных СМИ, захватами храмов боевиками. Представители так называемой раскольнической "православной церкви Украины", инициирующие гонения, праздник русского православия тоже проигнорировали: по опыту на их "крестные ходы" едва собирается несколько сотен человек.

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