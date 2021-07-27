В Кремле опровергли связь ослабления масочного режима с выборами

Относительно невысокие темпы вакцинации являются причиной того, что пока не удается справиться с распространением коронавируса, а вовсе не то, что власти якобы ослабили масочный режим из-за приближения выборов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, не было ли указаний федерального центра ослаблять в регионах масочный режим с целью угодить избирателям в ходе предвыборной кампании, из-за чего коронавирус пока не могут победить, Песков сказал: "То, что люди не носят маски, это никак не связано с избирательной кампанией. Очевидно, что это вопрос сознания людей, чувства ответственности их за свое здоровье и здоровье окружающих".

Представитель Кремля пояснил, что "не столь высокие темпы вакцинации являются причиной того, что пока не удается справиться коренным образом с распространением болезни".

По его оценке, только вакцинирование определенного количества граждан позволит "обуздать эту заразу". Песков отметил, что не хотел бы называть конкретную долю россиян, так как на этот счет есть разные мнения.

Пресс-секретарь президента также обратил внимание журналистов на то, что еще до начала выборной кампании не все "столь дисциплинированно начали носить маски и применять меры предосторожности". "Это никак не связано абсолютно", - резюмировал он.