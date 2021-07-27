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27.07.2021 12:39
Рубрика: В мире

В Германии прогремел мощный взрыв

Текст: Юрий Чернов
В немецком городе Леверкузен, расположенном на юге земли Северный Рейн-Вестфалия, прогремел мощный взрыв. Как сообщает портал RP-online, в районе взрыва работают силы полиции и пожарные службы. Взрыв прогремел на территории производственного кластера, где расположены различные объекты химической промышленности. О причинах взрыва и о пострадавших не сообщается.
Фото: GettyImages Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

На появившихся в сети после взрыва видео можно увидеть огромное облако дыма, окутывающее большую территорию над производственной площадкой. Местная радиостанция WDR сообщила, что грохот от взрыва сотряс весь город, и его было слышно даже в соседнем Бергиш-Гладбахе, что примерно в 10 километрах от Леверкузена. "Размер ущерба и причина взрыва в настоящее время неизвестны", - говорится в заявлении местной полиции.

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Федеральное управление помощи при стихийных бедствиях и гражданской защиты объявило в пострадавших районах вокруг Леверкузена уровень предупреждения "чрезвычайная опасность". В заявлении ведомства говорится: "Закройте двери и окна, войдите в здание, звоните по номеру 112 только в том случае, если вы можете предоставить информацию о том, что происходит".

Портал уточняет, что "Химпарк", как называется этот район, является одним из крупнейших химических производств Европы. Помимо известной компании Bayer, там работают около 70 других исследовательских и производственных компаний.

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