В Германии прогремел мощный взрыв

В немецком городе Леверкузен, расположенном на юге земли Северный Рейн-Вестфалия, прогремел мощный взрыв. Как сообщает портал RP-online, в районе взрыва работают силы полиции и пожарные службы. Взрыв прогремел на территории производственного кластера, где расположены различные объекты химической промышленности. О причинах взрыва и о пострадавших не сообщается.

На появившихся в сети после взрыва видео можно увидеть огромное облако дыма, окутывающее большую территорию над производственной площадкой. Местная радиостанция WDR сообщила, что грохот от взрыва сотряс весь город, и его было слышно даже в соседнем Бергиш-Гладбахе, что примерно в 10 километрах от Леверкузена. "Размер ущерба и причина взрыва в настоящее время неизвестны", - говорится в заявлении местной полиции.

Федеральное управление помощи при стихийных бедствиях и гражданской защиты объявило в пострадавших районах вокруг Леверкузена уровень предупреждения "чрезвычайная опасность". В заявлении ведомства говорится: "Закройте двери и окна, войдите в здание, звоните по номеру 112 только в том случае, если вы можете предоставить информацию о том, что происходит".

Портал уточняет, что "Химпарк", как называется этот район, является одним из крупнейших химических производств Европы. Помимо известной компании Bayer, там работают около 70 других исследовательских и производственных компаний.