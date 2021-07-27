В Москве открыта выставка "Кошки города Гродно"

В Мультимедиа Арт Музее Москвы в рамках международного фотобиеннале впервые представлена экспозиция "Кошки города Гродно".

История этой необычной выставки долгая. Россиянин Сергей Пушкин приехал в Беларусь в 2004 году на открытие своей персональной выставки. В Гродно он познакомился с Натальей Богданович. Они решили сделать совместный проект о кошках Гродно, которые постоянно попадались им на глаза.

Фотографы бродили по городу, интуитивно ставили камеру и ждали. Кошки привыкли к ним и помогать выбирать локации. Так в объектив фотографов попали настоящие шедевры деревянной архитектуры Гродно, который еще в XII веке располагался на пересечении торговых путей и изначально представлял собой крепость.

Наталья Богданович и Сергей Пушкин вместе выбирали ракурс, вместе определяли композицию кадра. Снимали на узкоформатную мелкозернистую пленку с низкой чувствительностью, поэтому постоянно использовали штатив.

Фотографы не выбирали специальные локации, а следовали за животными. Сергей вообще-то приехал снимать белорусскую архитектуру, но кошки изменили задумку:

- Слышу: когти об дерево. Понял, что кошка рядом. Раз - и снял, - вспомнил Сергей Пушкин.

На фотографиях практически нет людей. Работа над серией "Кошки города Гродно" заняла два года. Из 500 фотографий на выставку попало 50. Получился портрет древнего города и его четвероногих обитателей.

Наталья Богданович - художница, преподаватель рисунка, живописи, композиции. С 1997 года член Народного фотоклуба Гродно, лауреат международной выставки "Мир глазами женщин", которая проходила в Израиле в 2014. Наталья окончила художественно-графическое отделение ВГУ имени Машерова, где во время "Славянского базара в Витебске"-2021 прошел круглый стол о перспективах фестиваля, организованный Постоянным комитетом Союзного государства.

Сергей Пушкин занимается фотографией с 1997 года. Он участник творческого объединения "Студия-110". Работы Пушкина экспонировались в музеях и галереях Москвы, Берлина, Гродно. Лауреат конкурса "Серебряная камера" за лучший фоторепортаж о Москве в номинации "Архитектура".

Выставка "Кошки города Гродно" будет открыта до сентября.