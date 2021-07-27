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27.07.2021 06:45
Рубрика: В мире

В Портленде осквернили граффити с Флойдом

Текст: Максим Макарычев

Граффити, так называемый "хурал-мемориум", посвященный жертвам полицейского насилия в США Джорджу Флойду, Бреонне Тейлор и Ахмауду Арбери в Портленде, было разрисовано сторонниками группы белого превосходства.

Фото: AFP/Nicholas Kamm
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Кристиан Гриджалва, нарисовавший граффити "Мы стоим с тобой" с изображением Флойда, Тейлора и Арбери, рассказал об ущербе. Изображения афроамериканцев были покрыты белой краской. Гриджалва заявил газете Williamette Week, что рисунок в районе, где преимущественно проживают чернокожие, был осквернен группой лиц в воскресенье. Афроамериканские активисты собрали 300 долларов на покупку новых материалов для восстановления граффити.

В последние недели в США были осквернены несколько таких рисунков и статуй, установленных активистами различных антирасистских движений. Мемориалы Флойду были разрушены, в том числе в Ньюарке, Нью-Джерси и Филадельфии, а в небольшом городке Толедо, как говорили активисты, "настенный иконостас" с изображением афроамериканца с богатой криминальной истории разрушила молния. На самом деле стена треснула в результате износа здания. Владелец бара, стену которого разрисовали изображением Флойда, после снес ее и решил установить новую конструкцию.

Напомним, 46-летний Флойд был убит полицейским в Миннеаполисе в мае прошлого года, что спровоцировало протесты темнокожих во всем мире против расизма и жестокости полиции. Ранее в этом году офицер Дерек Човен был осужден и приговорен к 22 с половиной годам тюрьмы.

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