В результате ДТП с микроавтобусом в Египте погибли пять человек

Пять человек погибли и 20 получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с микроавтобусом на прибрежной дороге Матрух-Александрия в Египте, недалеко от деревни Галала, примыкающей городу Эль-Дабаа. Как сообщает портал Shorouk news, по предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением, что привело к опрокидыванию микроавтобуса.

Заместитель министра здравоохранения провинции Матрух Ахмед аль-Бельтаги сообщил местным СМИ, что погибшие - местные жители. Двадцать человек были доставлены в больницу и находятся под наблюдением врачей.

Портал уточняет, что полицейскими службами был составлен необходимый протокол, и в настоящее время Управлением безопасности Матруха возбуждено уголовное дело по факту ДТП.