В России хотят ввести новый праздник

Минпромторг предложил установить в России новый праздник - День качества. Соответствующий документ размещен для обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Установление государственного праздника необходимо в связи с масштабными задачами, стоящими перед страной, и важностью развития конкуренции, как одного из ключевых направлений государственного курса Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Минпромторг предлагает отмечать новый праздник во второй четверг ноября. Именно в этот день отмечается Всемирный день качества.