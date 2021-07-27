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27.07.2021 18:42
Рубрика: Экономика

В России обновлен рекорд по потреблению свинины

Текст: Татьяна Карабут
По итогам первого полугодия 2021 года россияне увеличили потребление свинины на 1,5%, обновив таким образом рекорд, установленный в прошлом году, рассказал "РГ" генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

По данным Россельхозбанка, в прошлом году потребление свинины впервые за 30 лет достигло 27 кг на человека (в 2019 году - 26,6 кг на человека).

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Эксперты ожидают снижения цен на мясо и птицу

"Потребление свинины продолжает расти за счет вытеснения говядины и мяса птицы, которая по-прежнему достаточно дорогая", - пояснил эксперт.

При этом за первое полугодие производство свинины оказалось ниже, чем прогнозировалось. Росстат фиксирует в июне снижение производства свинины парной, остывшей или охлажденной на 4,8% (до 229,1 тыс. тонн) в сравнении с июнем прошлого года.

В первом полугодии, как и прогнозировали в союзе, были запущены новые крупные проекты (в Брянской, Орловской, Воронежской, Тульской областях), которые в совокупности добавили 135 тыс. тонн свинины в живом весе (плюс 6%). Но с конца прошлого года эпизоотические проблемы, связанные с африканской чумой свиней (АЧС) и репродуктивно-респираторным синдромом свиней (РРСС), которые произошли в Курской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской областях), привели к снижению производства свинины на 87 тыс. тонн, пояснил Ковалев.

Жара этим летом тоже сказалась на показателях - животное ест меньше и растет медленнее. Но это типичные изменения для лета, снижение производства произошло на доли процента, и такие ситуации учитываются в прогнозах производства, говорит эксперт.

По словам Юрия Ковалева, в эпизоотической ситуации сейчас наступил переломный момент. С сентября начнется полноценное восстановление поголовья. И во второй половине года ожидается "огромный прирост, который сильно ударит по ценам". По итогам года рост производства ожидается около 5-6% к показателям прошлого года.

В июне производство мяса птицы увеличилось по отношению к июню прошлого года на 1,9%. Но за первое полугодие падение составило 2,44%, говорит генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. В птицеводческой отрасли бушевал птичий грипп, что и привело к снижению производства и росту цен. По данным Росстата, с начала года мясо птицы подорожало более чем на 15%, свинина на 7,7%.

Фото: iStock
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"Сейчас можно говорить о положительных тенденциях в производстве. К концу года ожидаем существенный рост потребления", - прогнозирует Лахтюхов.

В прошлом году производство мяса в России составило более 11,2 млн тонн в убойном весе - на 3,4% (369,3 тыс. тонн) больше, чем в 2019 году. В основном росло производство свинины - на 8,9% к 2019 году до почти 4,3 млн тонн. Производство мяса птицы почти осталось на прежнем уровне - рост составил менее 1% до 3,3 млн тонн.

Экономика Товары и цены

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