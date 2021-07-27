В России построят транспорт, способный передвигаться по любым поверхностям

В России спроектируют транспорт на воздушной подушке, который позволяет безопасно и быстро передвигаться по любым поверхностям - по воде, суше, льду, песку - в любое время года. Об этом сообщает пресс-служба Платформы НТИ, соорганизатора проектно-образовательного интенсиве Архипелаг 2121, на котором будет представлен проект HOVER BUGGY.

Новый транспорт - это багги, небольшой автомобиль-вездеход с прочной конструкцией, но только с подушкой вместо колес. В отличие от популярных сейчас "колесных" версий (их используют для экстремального катания) багги на воздушной подушке способен передвигаться по воде любой глубины, по болотам, а также по глубокому снегу со скоростью более 50 км/ч.

Максимальная скорость зависит от мощности маршевого двигателя, работающего на воздушный винт, создающий тягу. При мощности двигателя 27 л.с. расчетная максимальная скорость на воде составит больше 50 км/ч. На льду из-за меньшего сопротивления движению скорость составит около 80 км/ч.

Поверхность почти не имеет значения, единственное требование - чтобы не было вертикальных препятствий, например пней, бордюров выше 300 мм. Багги способен заезжать на пологие склоны с углом до 40 градусов. Это может быть заезд с воды на берег.

По замыслу автора проекта Антона Нуколова, багги на воздушной подушке подойдет для проведения соревнований, сдачи в аренду, индивидуального использования для досуга и развлечения. Уже получен патент на амфибийное транспортное средство и на багги на воздушной подушке (полезные модели). Прототип багги пока не построен, есть теоретическая 3D-модель, спроектированная с учетом реальных комплектующих в масштабе 1:1.