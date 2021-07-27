В России резко выросли угоны спецтехники

Ежегодно в России в среднем за последние десять лет угоняли около пятисот единиц строительной техники. Однако в период пандемии это число возросло почти вдвое. Эксперты правоохранительных органов считают, что такой криминальный всплеск связан с неожиданным строительным бумом.

Действительно, ремонт, строительство и благоустройство территорий одни из немногих видов бизнеса, где как минимум нет спада, а то и наблюдается хороший рост. С одной стороны, люди, оказавшиеся на карантине или в режиме работы в удаленном доступе, наконец-то нашли время для наведения порядка в доме. С другой стороны, строительные бригады - небольшие слаженные коллективы, где больные коронавирусом, если они были, давно отсеяны. А общаются строители в основном только между собой.

И вот тут вдруг при возросшем спросе на строительные услуги возник дефицит спецтехники. Доходит до смешного - с мемориального кладбища в Жуковском угнали трактор. Угонщик - 18-летний местный житель - намеревался продать его за полмиллиона рублей какому-то прорабу. В сводки этот случай попал как курьез. Ведь гораздо интереснее читать сообщения об угонах дорогих престижных иномарок. На самом деле строительная техника порой стоит намного дороже и страсти вокруг нее разгораются недетские.

Например, рыночная стоимость бетоносмесителя Bosch на 7 кубических метров, на шасси автомобиля "КамАЗ" может достигать более 2 миллионов рублей. Стоимость автокранов еще больше. Цена автокрана грузоподъемностью 25 тонн на шасси автомобиля "Урал" или "КамАЗ" превышает 5 миллионов рублей. Стоимость автокранов иностранного производства колеблется от 10 до 70 миллионов рублей в зависимости от марки и грузоподъемности. Импортный трактор стоит не менее 2 миллионов рублей. Наибольшей популярностью пользуются самосвалы, тракторы, автокраны, бетономешалки, бурильные установки и экскаваторы.

Такие преступления совершаются только по заказу, тщательно готовятся и отличаются дерзостью, а нередко и жестокостью. Эксперты отмечают, что участились разбойные нападения организованных преступных групп. Обычно поступает заказ на ту или иную технику. Специализирующиеся на подобных "операциях" люди ищут в городе или области подходящий объект, договариваются о цене. Ну а дальше - технологический, так сказать, процесс: угонщики заранее готовят на машину путевые документы, договариваются с охраной или нейтрализуют ее и ночью выводят технику за ворота стройплощадки, стоянки или гаража. В ту же ночь, как правило, ее стараются перегнать за пределы региона, где может быть объявлен розыск.

Раскрываемость этих преступлений невысока - до 10 процентов, хотя они на особом контроле полиции

Бывает и так, что водителю предлагают какой-нибудь "левый" заказ - мол, можно быстро, за пару часов заработать несколько тысяч рублей. А затем водителя высаживают где-нибудь на трассе, нередко связывают, могут и убить. А механизм исчезает в неизвестном направлении.

Известно, что такие эпизоды находятся на особом контроле полиции. Однако раскрываемость подобных преступлений невысока - до 10 процентов. Это только кажется, что трактор, бульдозер, тем более автокран слишком приметны, чтобы раствориться в общем потоке. Их точно так же, как другие авто, перекрашивают, перебивают серийные номера, даже меняют комплектацию навесного оборудования. И "всплывает" эта механика отнюдь не на соседней стройке, а порой совсем в другом, далеком регионе.