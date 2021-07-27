В США до 5 лет понизят возрастной порог для вакцинации детей против COVID-19

К ноябрю разрешение на вакцинацию против COVID-19 в США могут получить дети в возрасте от 5 до 12 лет, - сообщает The Washington post. Сейчас американских школьников прививают, начиная с 12 лет.

FDA (Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами) обратилось к производителям вакцин против коронавируса с просьбой включить в клинические исследования вакцин детей младших возрастных групп. Разрешение на вакцинацию детей препаратом Pfizer было выдано FDA и распространялось на подростков старше 12 лет.

Представитель одной из компаний производящих вакцину, Moderna, заявил, что еще не завершены исследования этой вакцины с участием подростков старшего возраста. Второй производитель - Pfizer - ожидает, что результаты исследования для детей 5-11 лет, которые получают вакцину Pfizer, станут известны в сентябре. Таким образом, дети в этой возрастной группе могут быть допущены к вакцинации препаратом Pfizer к началу ноября, сообщил изданию федеральный чиновник на условиях анонимности.