В TikTok усовершенствовали прямые эфиры

Социальная сеть TikTok запустила семь новых опций для проведения прямых эфиров. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Две новые функции направлены на противодействие кибербуллингу: фильтр по ключевым словам и фильтрация оскорбительных комментариев. "В ближайшие недели TikTok предоставит пользователям возможность временно отключать зрителей и удалять негативные комментарии во время прямых трансляций", - говорится в сообщении соцсети.

Появилась опция "Картинка в картинке". С ней зрители смогут следить за ходом прямого эфира во время взаимодействия с другими приложениями. Благодаря функции "Картинке в картинке" можно зайти в другое приложения прямо во время просмотра стрима.

Стали доступны совместные прямые эфиры. Пользователи могут проводить совместные прямые эфиры с другими авторами по всему миру. Теперь у каждого члена сообщества появится возможность в режиме реального времени пообщаться с любимым креатором. А функция "вопросы и ответы" помогает автору получать ответы от зрителей в прямом эфире.

Алгоритмы соцсети научились рекомендовать прямые эфиры. Теперь в ленте рекомендаций и ленте подписок будут демонстрироваться и популярные прямые эфиры. Также авторы прямых эфиров смогут доверить управление трансляцией другому человеку. Наравне с автором модератор может отключать и блокировать пользователей, оставляющих неприемлемые комментарии.