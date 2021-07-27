В турецком Болу мигрантам в 10 раз повысили плату за воду и выброс мусора

Мэр турецкого города Болу от оппозиционной партии CHP Танджу Озджан объявил о новых мерах, направленных на то, чтобы сделать пребывание беженцев и мигрантов в городе дорогим и некомфортным.

Ранее власти Болу, находящегося в северной части страны на полпути между Стамбулом и Анкарой, сократили финансовую и материальную помощь из муниципального бюджета находящимся в городе мигрантам. Следующим шагом станет повышение для них расценок за водоснабжение и выброс мусора (твердых бытовых отходов) в десять раз.

По словам мэра, на такой шаг он вынужден пойти из-за того, что мигранты отказываются покидать город. "Мы сокращаем помощь - они не уходят. Мы не даем им разрешений на работу - они все равно не уходят. Поэтому пришлось пойти на такие меры", - пояснил Озджан в публичном выступлении.

Также он отметил в эфире телеканала Haber Turk, что "не сделает ни шагу назад, а напротив пойдет дальше. "Наши солдаты гибнут в Сирии, а сирийцы будут сидеть на улицах Болу с утра до вечера и смотреть на прохожих? Так не пойдет… Турецкому обществу некомфортно с мигрантами, которые не могут интегрироваться… Пусть они уходят и подают иски, пусть называют меня фашистом - мне все равно", - сказал он.

По словам Озджана, 85 процентов населения Болу поддерживает подобные меры. Что интересно, муниципалы Болу не стали разбирать, где мигранты, а где обычные иностранцы, честно купившие недвижимость. Правда, причина может быть в том, что в небольшом Болу, находящемся в отдалении от моря, практически нет иностранцев, кроме мигрантов.

Меры, предпринимаемые Озджаном, вызвали критику даже со стороны его соратников-кемалистов по партии CHP. Так, стамбульский депутат CHP Мехмет Бекароглу заявил, что "эта идея неконституционна и несовместима с совестью и гуманизмом. CHP - социал-демократическая партия, в ее программе нет ксенофобии, она никогда не одобрит инициативу, от которой исходит вражда".