Венгрия ждет сделавших прививку туристов из России

Власти Венгрии приняли решение открыть с 27 июля свободный въезд в страну для туристов из России, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса. Как заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто, российская сторона возобновила выдачу деловых и туристических виз венгерским гражданам еще несколько недель назад, а регулярное авиасообщение было восстановлено 10 июня. Единственное условие для пересечения границы, которое выставила Москва, это наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

Как отметил глава МИД Венгрии, Будапешт на принципах взаимности принял решение пропускать в страну российских туристов. Со вторника свободно, без каких-либо дополнительных медицинских проверок, границу смогут пересечь граждане РФ, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Непривитым россиянам для въезда в Венгрию придется не только пройти ПЦР-тест не ранее чем за три дня до поездки, но и провести 10 дней на карантине. Впрочем, его можно завершить досрочно, если сданный во время изоляции тест на коронавирус даст отрицательный результат.

"Венгрия всегда была популярным направлением среди россиян, и тот факт, что привитые российские туристы смогут снова посетить Венгрию, очень поможет этому сектору", - отметил Сийярто. По его словам, именно туристический сектор сильнее всего пострадал от ограничений, которые власти были вынуждены наложить из-за пандемии. Хотя министр не упомянул, вакцинацию какими именно препаратами признает Венгрия, стоит отметить, что республика первой в Европейском союзе одобрила применение вакцины "Спутник V" и закупала этот препарат у России.