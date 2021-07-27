Постановление главного государственного санитарного врача по Волгоградской области от 27 июля 2021 года № 01/3 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Я, Главный государственный санитарный врач по Волгоградской области, О.В. Зубарева, проанализировав данные эпидемиологического мониторинга, результаты эпидемиологического анализа, отмечаю ухудшение эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

В течение последних пяти недель отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и увеличение темпов прироста за сутки до 0,45%. Коэффициент распространения инфекции (Rt) превышает 1,0.

Сохраняется на высоком уровне заболеваемость ОРВИ во всех возрастных группах. Продолжается тенденция к увеличению общего количества внебольничных пневмоний. Увеличивается количество госпитализированных.

Регистрируются очаги заболеваемости в медицинских, образовательных, оздоровительных организациях, в стационарных учреждениях социального обслуживания населения для детей и взрослых.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального Закона от 17.09.1998г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п.18.3 СП 3.1/3.2.3 146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014г. № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" постановляю:

1. Осуществить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Волгоградской области следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации:

1.1. работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

- торговли;

- предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты, косметических услуг, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- предоставления услуг прачечными и химчистками;

- предоставления услуг по ремонту предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения;

- общественного питания;

- пищевой промышленности;

- финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- общественного транспорта, такси;

- образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- предоставления услуг культурно-развлекательного досуга (театров, кинотеатров, концертных залов, музеев и т.п.);

- туризма;

- предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, базы отдыха, туристические базы и пр.);

- санаторно-курортной деятельности;

- доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской.

1.2. сотрудникам территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Волгоградской области, органов местного самоуправления Волгоградской области и подведомственных им организаций.

1.3. обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет.

2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Волгоградской области, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

2.1. в срок до 30.08.2021г. организовать проведение профилактических прививок работникам первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 30.09.2021 г. вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

2.2. усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-I9), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п.п. 2.10, 2.11 Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COV1D-19 взрослого населения" (письмо Минздрава России от 20.02.2021г. № 1/И/1-1221), п. 6.3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" (письмо Минздрава России от 21.01.2021г. № 1/и/1-332) и Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная).

4. Администрации Волгоградской области:

4.1. обеспечить контроль за соблюдением организациями, индивидуальными предпринимателями требований настоящего Постановления и еженедельно представлять в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области информацию об исполнении настоящего Постановления;

4.2. организовать проведение вакцинации на территории региона (определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановления);

4.3. организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

5. Начальнику отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области и начальникам территориальных отделов, их заместителям обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

6. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Главный государственный санитарный врач по Волгоградской области О.В.Зубарева







