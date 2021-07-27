Волгоградцу дали четыре года за нападение на полицейских

Дзержинский районный суд Волгограда осудил напавшего на автоинспекторов гражданина на четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

21 ноября прошлого года на проезжей части улицы Голубинской в Волгограде сотрудники ДПС остановили автомобиль марки BMW из-за нарушения правил. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, водитель-нарушитель схватил металлический прут и трижды ударил инспектора по голове и еще раз по правой ноге. У полицейского диагностировали черепно-мозговую травму.

Замахнулся агрессивный гражданин и на второго патрульного, но тот открыл стрельбу из табельного пистолета по ногам.

В судебном заседании фигурант уголовного дела вину в нанесении травмы первому полицейскому признал, но уверял, что не имел преступного умысла в отношении его коллеги.