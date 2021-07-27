Гражданин не вправе построить какой-нибудь цех или мастерскую на участке, выделенной ему для жилого дома. На той земле, где живешь, нельзя вести бизнес. В противном случае коммерческие чертоги могут быть признаны самовольными постройками.

Если человек решил заняться работой на дому, ему надо озаботиться тем, чтобы земля под его ногами получила соответствующий юридический статус. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Такое крайне важное разъяснение сделал Волгоградский областной суд в своем обзоре практики. Поскольку законы у нас одни для всех, такие правовые позиции актуальны для всей страны.

В качестве примера региональный суд привел спор в Городищенском районе Волгоградской области. Некий гражданин построил на своем участке цех нестандартного оборудования. Как особо указал эксперт в суде, возведенное на земельном участке нежилое строение полностью соответствует строительным, пожарным, санитарным нормам и правилам. Одна незадача - цех появился на земле, предназначенной для жилого строительства.

Площадь рабочей зоны составила более 140 квадратных метров. На остальной территории, принадлежащей мужчине, все как полагается: жилые дома, хозяйственные постройки, скважины. Живи и радуйся. Однако радость гражданина омрачили чиновники, потребовавшие сноса цеха.

Волгоградский областной суд подтвердил правило: земля, предназначенная для радости жизни, никак не предназначена для работы. Даже если работа - в радость. Увы, закон на этот счет суров. "В силу статьи 263 ГК РФ собственник земельного участка может возводить на нем здания и сооружения, осуществлять их перестройку или снос, разрешать строительство на своем участке другим лицам, - пояснил Волгоградский областной суд. - Эти права осуществляются при условии соблюдения градостроительных и строительных норм и правил, а также требований о целевом назначении земельного участка".

К самому зданию претензий нет, кроме того, что оно стоит слишком близко к жилым домам

Иными словами, когда у человека есть земля, он может на ней что-то построить. Но он не может на ней построить что угодно. У каждого клочка земли своя миссия. В юридическом смысле. Поэтому производственный цех был объявлен самовольной постройкой. Со всеми вытекающими последствиями в виде возможного визита бульдозеров в обозримой перспективе.

"Строительство объектов должно осуществляться исключительно на отведенных для этого земельных участках соответствующей категории и разрешенного использования, при этом несоблюдение данного требования закона при возведении объектов недвижимости влечет возникновение у объекта недвижимости признака самовольной постройки", - подчеркнул Волгоградский областной суд.

Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов. То есть теоретически такое возможно, но на практике сложно, и местные власти вправе отказать. Тем более что в данном случае кое-какие регламенты нарушены: цех стоит слишком близко к жилым домам.