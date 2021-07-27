ВОЗ перестала отслеживать "российский" штамм коронавируса

Всемирная организация здравоохранения исключила "российский" штамм коронавируса АТ.1 из списка для мониторинга, следует из реестра на сайте организации. В него попадают те мутации, которые вызывают наибольшую озабоченность: то есть, когда предполагается, что они могут стать более опасными, но это еще не доказано, и об этих штаммах мало информации. Сейчас в списке для мониторинга 13 вариантов COVID-19. "Российский" штамм в него попал 9 июня.

Помимо списка для мониторинга есть еще перечень штаммов, которые представляют интерес. Эти те варианты коронавируса, которые распространены достаточно широко и все чаще регистрируются, уже известно или есть прогнозы о том, что они могут менять свойства коронавируса. Сейчас в него входят четыре штамма - "эта" из Великобритании и Нигерии, "йота" из США, "каппа" из Индии и "лямбда" из Перу.

Есть еще третий список, в него включены самые опасные штаммы, мутации которых уже сделали его более заразным, более устойчивым к вакцинам, лекарствам, изменили эпидемиологию и симптоматику. В нем четыре штамма - британский "альфа", южноафриканский "бета", бразильский "гамма", а также индийский "дельта".

Интересно, что "российскому" штамму коронавируса так и не была присвоена буква греческого алфавита, штамм ее получает после того, как попадает в списки представляющих интерес или вызывающих опасения.