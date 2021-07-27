ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала мировое сообщество усилить меры по ограничению распространения электронных сигарет, включая маркировку о вреде таких продуктов для здоровья. Об этом говорится в восьмом докладе ВОЗ о вреде табака.

В материалах отмечается, что подобная продукция часто рекламируются детям и подросткам производителями табачной и смежных отраслей, которые используют тысячи привлекательных ароматов и вводящих в заблуждение заявлений о своей продукции.

ВОЗ обеспокоена тем, что дети, приобщившиеся к такой привычке, впоследствии с высокой долей вероятности могут стать потребителями табака, говорится в докладе.

Организация рекомендовала правительствам применять регулирующие правила, нацеленные на предотвращение использования электронных средств доставки никотина некурящими.