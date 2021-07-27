Врач предупредила, что переболевшим COVID-19 грозит ожирение

Многие переболевшие COVID-19 сталкиваются с тем, что после выздоровления начинают набирать лишний вес. Ученые предполагают, что существует физиологическая взаимосвязь между коронавирусной инфекцией и последующей угрозой ожирения.

Как сообщила KP.RU врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова, одна из гипотез подразумевает: на фоне коронавирусной инфекции и системного воспалению в организме меняются внутриклеточные сигнальные пути. Клетки начинают передавать друг другу неверную информацию и это может привести к снижению чувствительности к инсулину.

- На фоне инсулинорезистентности у человека очень сильно повышается аппетит. Происходит это так: нарушенная чувствительность клеток организма к инсулину лишает их возможности поглощать столько глюкозы, сколько требуется и это стимулирует центр голода в головном мозге. А центр насыщения при этом подавлен, в итоге человеку все время хочется есть, - объясняет врач.

Специалист советует в таком случае обратиться за помощью в медицинское учреждение, заниматься физкультурой и вести здоровый образ жизни.