Врач рассказала, как худеть без отказа от хлеба и картошки

Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова реабилитировала продукты, которые особенно часто включают в "черный список" при похудении.

"Деление продуктов на "полезные" и "вредные" - уже неправильный путь. Ключевой момент всегда в умеренности. Любую еду можно переесть, даже самую здоровую. Очень часто встречаю список того, что надо исключать при диете. И хочется еще раз реабилитировать самых частых "врагов для фигуры", - отметила доктор в своем аккаунте в Instagram.

Врач считает, что на диете не нужно отказываться от хлеба, если вы его любите. Рекомендуемая порция - один кусок в сутки (примерно 30 граммов). Лучше выбирать хлеб с добавлением цельнозерновой муки. "Он содержит долгие углеводы, витамины группы В, большое количество клетчатки, а значит и отлично насыщает", - подчеркнула диетолог.

Богат важной для нормального функционирования организма клетчаткой и картофель. "Идеально - запеченный или отварной в мундире, чтобы сохранить достаточное количество клетчатки. При этом не существует никаких временных рамок для еды", - пояснила Альбина Комиссарова.