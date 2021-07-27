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27.07.2021 20:52
Рубрика: Власть

Супругам при разводе запретили делить самовольные постройки

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 169(8520)
Верховный суд России пояснил, что при разводе супругов самовольные постройки не делятся. Если де-юре этих объектов не существует, то и выделить в них чью-то долю невозможно.

Подобное разъяснение включено в обзор судебной практики Верховного суда России. Поводом стал судебный спор в Армавире Краснодарского края. Бывшая жена подала иск, требуя закрепить за ней половину дома на земельном участке. Это было нежилое строение, в котором муж - теперь уже бывший - устроил автомастерскую.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Между тем, как выяснилось в суде, само здание построено незаконно. Официально участок предназначен для садоводства. Мужчина запрашивал в местной администрации разрешение заниматься авторемонтом на своей земле, но ему было отказано. Таким образом, юридически мастерской не существует. А раз так, то им делить нечего.

"Исходя из того, что возведенное Г.Н. нежилое строение является самовольной постройкой, оно не может быть объектом гражданских правоотношений и в данном случае не могло быть включено в состав совместно нажитого имущества, подлежащего разделу между супругами", - пояснил Верховный суд России.

Само решение по делу состоялось еще в прошлом году. Но сейчас Верховный суд России специально включил данный пример в свой обзор судебной практики, чтобы на него ориентировались нижестоящие инстанции. Что же касается судьбы самовольной постройки, то у мужчины и женщины есть два пути: либо попытаться узаконить, либо рано или поздно придется снести. Разделить же ее можно будет лишь в том случае, если удастся ее законно оформить. Если же оформить не получится, хозяева должны быть готовы к тому, что рано или поздно возникнет вопрос о сносе. Так что делить по большому счету будет нечего.

Разделить можно только ту недвижимость, которая официально зарегистрирована

Зато если правильные здания построены на правильной земле, собственники построек получают преимущественное право на покупку участка. Правда, есть нюанс: люди должны реально эксплуатировать здания, а не пытаться приобрести землю, чтобы использовать ее как-то иначе. В свое время это пояснил Первый кассационный суд общей юрисдикции.

Почему нельзя самовольно ломать чужие постройки на своем участке

"Собственник объекта недвижимости имеет исключительное право на приобретение в собственность земельного участка, занятого этим объектом и необходимого для его эксплуатации с учетом фактического землепользования, - пояснил он. - Земельные участки, занятые объектами недвижимости, могут быть предоставлены в собственность для целей эксплуатации уже существующих зданий, сооружений".

В том деле два хозяина зданий бывшей свиноводческой фермы оспорили отказ местных чиновников продать им землю, на которой расположена ферма. Однако суд обратил внимание, что ферма давно не существует, здания по сути развалины. Как сказано в материалах дела, "объекты недвижимости непригодны для эксплуатации, собственниками не эксплуатируются, имеют разрушение большей части несущих конструкций, с частичным сохранением некоторых элементов зданий (каркасов, стен и перекрытий)".

Поэтому суд согласился, что в данном случае права выкупить землю у граждан не возникает.

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